2023 款雪佛兰开拓者汽车上市：7 座大型 SUV，售价 19.49 万元起

IT之家 7 月 11 日消息，2023 款雪佛兰开拓者汽车今日正式上市，该车为美式 7 座大型 SUV，售价 19.49 万元起。

据雪佛兰官方介绍，新款开拓者汽车采用 X 型雷霍前脸及星辉分体式 LED 头灯组，搭配雪佛兰家族式双格栅 + 硕大熏黑蜂窝状中网设计；车尾采用环曲线型尾灯，形似莫比乌斯环的尾灯结构。此外，该车型还配备超 1㎡全景天窗。

内饰方面，这款新车配备真皮加热方向盘，真皮加热及通风座椅，车内空间支持二 / 三排座椅一键电动翻折，至高提供 1970L 超大后备箱容量。该车还搭载小雪 OS 智能车联系统，配备 10 英寸多点触控液晶屏以及流媒体内后视镜，支持车载无线充电。

安全性方面，该车采用高强度及超高强度钢车身结构，搭载全新一代安吉星智能车联系统，可实现碰撞自动求助、紧急救援协助、道路导航、4GLTE 无线热点、远程操控免提电话和车况检测等 7 大类 20 多项专属服务。

动力方面，这款新车搭载第八代 Ecotec 2.0T 智能变缸涡轮增压发动机、48V 轻混系统以及 9 速 HYDRAMATIC 手自一体变速箱，最大额定功率 174kw，最大扭矩 350N・m，百公里加速仅需 8.4 秒（两驱）/ 8.9 秒（四驱）。

IT之家附 2023 款雪佛兰开拓者各版本售价：

轻混 型版 194900 元

轻混 Redline 霆版 229900 元

轻混 RS Twin-Clutch 四驱 擎版 264900 元

轻混 RS Twin-Clutch 四驱 白夜版 266900 元

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