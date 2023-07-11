美图秀秀“AI 扩图”功能上线，可根据图像上下文预测、生成更大画幅

IT之家 7 月 11 日消息，美图秀秀官方微博今日发文，称“AI 扩图”功能现已上线，美图秀秀 App 和 Wink App 均可以立刻体验 AI 扩图功能。

据美图秀秀官方表示，该功能基于 AI 算法智能识别，可根据图像的上下文和纹理，预测、生成缺失的部分，能够为原始图片带来更大画幅、更广视角。

▲ 图源美图秀秀官博

IT之家经实测发现，该功能可在美图秀秀 App 首页找到入口，每人每天有 5 次免费体验机会，可对图像进行 150%、200%、250%、300% 四种不同比例的扩图，系统预设比例为 125%。至于每种比例的具体表现，可能还得具体取决于照片本身。

下图为原始尺寸，可以看到软媒笔记本缺了几个角没有入镜。那么把它按照不同比例进行 AI 扩图，会产生什么化学反应呢？请继续往下看。

下图是按照 125% 比例扩大的成品，可以看见笔记本的缺角基本还原，但桌垫的纹理处理较差，基本没有还原，割裂感非常严重。

再按照 150% 的比例扩图，会是什么样的呢？感觉是不是好多了！基本上笔记本已经忠实还原，且背景纹理的处理也非常到位，作为装饰的树枝形状倒是有点奇怪。而且，AI 把桌垫识别成了礼盒，但光线和材质的处理还是非常到位。

接下来放大到 200%，笔记本的还原已经开始出现失真现象了，背景的纹理处理也开始有些力不从心。

调整到 300% 之后，AI 开始“放飞自我”，“无中生有”地出现了两个咖啡杯，还凭空出现了一个更大尺寸的“IT之家马克缸”和一本日历，而且背景纹理被识别成了桌板。

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