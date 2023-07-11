香港特区政府调整加油站地契条款，推动电动和新能源汽车转型

IT之家 7 月 11 日消息，香港特区政府今日发布新闻公报，宣布特区行政长官会同行政会议今日通过调整油站土地契约条款，以促进香港特区转型使用电动和新能源汽车。

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IT之家查阅公报获悉，油站土地契约条款主要修改包括：

1、为当前的加油站运营商提供适当诱因使其加装电动汽车充电设施；

2、将加油站的新土地契约年限从 21 年缩短至 12 年；

3、如果加油站内提供快速充电站，其到期或即将到期的油站土地契约将可获有条件的短期续签；

4、允许政府对电动商用车的充电价格设立上限。

香港特区政府发言人表示：“在一篮子方案中，我们会在 2035 年或以前停止新登记燃油及混合动力私家车。鉴于不断变化的市场状况和不断改变的市场需求，政府已检讨现行的油站地契政策，以确保有充足及可靠的车用燃料供应和充电服务。”

香港特区政府介绍，港府一直采取多管齐下的方式，建立全面及分布广泛的快速充电网络支持电动汽车，特别是电动出租车和公共小巴等电动商用车。调整地契条款将有助于更有效地利用遍布全港约 180 个加油站的可用空间为电动汽车提供服务。

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