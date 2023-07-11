QQ 音乐 12.5.5 版本内测情侣亲密体系，支持情侣一起听、亲密度等功能

IT之家 7 月 11 日消息，据IT之家网友反馈，QQ 音乐开启 12.5.5 版本内测，新增“情侣亲密体系”、“一起听情侣小窝”以及“情侣每日 30 首”等功能。

更新内容详情：

情侣亲密体系：情侣会员亲密度，解锁 6 个等级的情侣炫酷勋章。

一起听情侣小窝：情侣会员双方享有专属的情侣房间。

情侣每日 30 首：QQ 音乐会根据情侣会员共同听歌喜好生成每日智能推荐歌单

从官方的描述来看，QQ 音乐新功能类似当年的 QQ 情侣空间，两款产品都包括情侣亲密度、共同空间等功能，只不过 QQ 音乐加入了听歌属性。预计 QQ 音乐将于近期上线这项新功能，目前 QQ 音乐 iOS 正式版最新版号为 12.5.0。

近年来，QQ 音乐并不满足于仅仅作为一款听歌 App，陆续推出了 K 歌、直播、一起听、QQ 音乐宠物等功能，今年加入的“扑通派对”版本将该软件的社交属性进一步增强，用户可以在其中进行你画我猜、萌宠消消乐等游戏互动。

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