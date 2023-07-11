消息称带有定制 DRAM 的 R1 芯片使苹果 Vision Pro 头显性能提高了一倍

IT之家 7 月 11 日消息，据《韩国先驱报》报道，SK 海力士此前被曝出将为苹果公司的新款混合现实（MR）头显 Vision Pro 提供定制的 DRAM，并将是该 DRAM 的唯一供应商。今日有业内人士透露，SK 海力士定制的 DRAM 可帮助该头显将数据处理速度提高一倍。

▲ 图源 苹果官网

SK 海力士此次提供的是 1GB 定制 DRAM，将用于支持 Vision Pro 所配备的 R1 芯片进行高速数据处理。Vision Pro 的核心计算能力由苹果的 M2 芯片提供支持，但 R1 芯片会协同处理来自传感器和摄像头的数据，具体来说包括 12 个摄像头、6 个麦克风和 5 个传感器的数据，这些数据经由 R1 芯片处理会用于头部、眼球、手部的追踪以及周围环境的 3D 测绘。

消息人士表示，SK 海力士提供的定制 DRAM 将输入和输出引脚的数量增加了八倍，以最大限度地减少延迟，此类 DRAM 也被称为 Low Latency Wide IO。专家表示，新的 DRAM 似乎还采用了特殊的封装方法设计，并作为一个整体单元连接到 R1 芯片组。

IT之家此前报道，苹果公司于今年 6 月初在年度全球开发者大会首次公开了 Vision Pro，并计划于明年初正式开售。SK 海力士方面对于为 Vision Pro 提供 DRAM 的消息没有予以证实，只表示“无法透露客户信息”。

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