传音海外推出 W1 QLED 电视：双尺寸可选、支持语音控制，10999 印度卢比起

IT之家 7 月 11 日消息，传音近日在印度推出了新款 W1 QLED 电视，新款电视有 32 英寸和 43 英寸两种尺寸可选。

传音 W1 QLED 电视 32 英寸版本的分辨率为 1366 x 768，90% NTSC 色域覆盖；43 英寸版本分辨率为 3840 x 2160，支持 94% 的 DCI-P3 色域。

传音 W1 QLED 电视搭载四核处理器，1GB+8GB 存储配置，运行 webOS 系统，可观看 Netflix、Prime Video、Disney+Hotstar、YouTube 等流媒体视频；支持苹果 AirPlay 投屏，可充当家庭中枢管理其他智能家居产品。

传音 W1 QLED 电视 43 英寸版本自带智能遥控器，支持语音和手势识别，支持 WiFi 5 连接；机身自带 HDMI 接口、USB-A 接口、AV 输入、有线网口以及音频输出接口，内置 2x10W 扬声器，支持杜比音频。

价格方面，传音 W1 QLED 电视 32 英寸版本售价 10999 印度卢比（IT之家备注：当前约 964 元人民币），43 英寸版本售价 20999 印度卢比（当前约 1840 元人民币）。

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