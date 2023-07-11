车门焊接存在隐患，美国对近 35 万辆福特 Escape SUV 展开调查

IT之家 7 月 11 日消息，据路透社报道，美国汽车安全调查人员今日表示，他们正在对 346000 辆福特 Escape SUV 进行调查，因为这些车辆的车门组件存在焊接缺陷，可能导致车门在汽车行驶时无意中打开。

▲ 图源 福特美国官网

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，该局已收到 118 份问卷调查，显示 2020-2021 款福特 Escape SUV 的前门限位支架可能存在点焊问题。

NHTSA 表示，已经收到 25 起轻伤报告和 1 起与车门无法正常操作问题相关的轻微财产损失报告。

IT之家从福特美国官网获悉，目前在售的为 Escape SUV 为 2022 款和 2023 款，其中 2022 款起售价为 27185 美元（IT之家备注：当前约 19.7 万元人民币）。

此外，福特美国官网此前发布召回公告，宣布召回部分 2020、2021、2022 款 Escape SUV，并为用户提供免费取货、维修、送货服务。福特当时指出这些车型存在引擎盖下起火、发动机部件熔化或冒烟的风险。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。