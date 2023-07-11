影石 Insta360 推出全景运动相机 X3 鬼灭之刃联名版，售 3398 元

IT之家 7 月 11 日消息，今日智能影像品牌影石 Insta360 宣布与人气 TV 动画《鬼灭之刃》达成品牌合作，推出全景运动相机 X3 鬼灭之刃联名版。

IT之家从官方获悉，此次 X3 鬼灭之刃联名版共推出两款版本，分别为灶门炭治郎款和灶门祢豆子款。

炭治郎款 X3 镜头采用特殊镀膜，将赤色瞳仁嵌入镜头内部，角色标志性的火焰斑纹围绕在其周围。机身整体采用炭治郎极具代表性的市松花纹作为主要视觉元素，黑绿棋盘格设计搭配高度还原的日轮刀纹路。

祢豆子款 X3 整体机身则以粉色为主色调。经典和服花纹结合竹筒造型，展现出这一角色的关键形象特征。同时，机身正面将祢豆子独有的柳纹元素置于相机屏幕下方作为点缀，使得整体相机质感更加突出。

X3 前后均搭载全新 1/2 英寸 4800 万像素传感器，可实现 360° 全景运动 HDR 视频拍摄功能，能拍摄画质出众的 5.7K 全景运动 HDR 视频和 7200 万像素全景照片。除此之外，X3 裸机达到 10 米防水，配合 FlowState 防抖科技，可以满足用户在多元场景下的记录需求。搭配 2.29 英寸触摸屏，精彩时刻随时随地回放。

拍摄之外，创作者不仅可以通过 Insta360 App 更加简洁高效地进行后期编辑，还可以借助 AI 创意库中大量丰富炫酷的视频模板，导入素材即可一键拥有电影感大片。

《鬼灭之刃》作为日本现象级动漫，凭借精美画风和精彩剧情，收获了大量粉丝的喜爱。针对此次合作，影石 Insta360 X3 鬼灭之刃联名版项目负责人表示：“这部动漫传递了一种勇敢向前的热血精神，与影石持续践行的「Think bold.」品牌态度不谋而合。”

目前，影石 Insta360 X3 鬼灭之刃联名版已在中国和日本限量开售，定价 3398 元。

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