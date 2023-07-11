Salesforce 将从 8 月起提高部分云产品价格，平均涨幅 9%

IT之家 7 月 11 日消息，据路透社报道，客户关系管理软件制造商 Salesforce 将从 8 月份开始，对其部分云计算和营销工具涨价，平均涨幅 9%。

这是该公司七年来首次调整价格，Salesforce 和其他几家科技公司正在增加支出，包括在其产品和服务中使用生成人工智能。据 Salesforce 表示，过去七年里，该公司在研发方面投入了超过 200 亿美元（IT之家备注：当前约 1446 亿元人民币），为其软件增加新功能，包括生成式 AI 工具。

Salesforce 是一家总部位于美国的软件公司，主要提供云计算服务，帮助企业管理客户、销售、市场等方面的业务。该公司的产品包括 Tableau（数据可视化工具）、Sales Cloud（销售管理平台）、Service Cloud（客服管理平台）、Marketing Cloud（营销管理平台）和 Industries（行业解决方案）等。

Salesforce 表示，新的价格将适用于新老客户。该公司的股价在周二盘前交易中上涨了约 4%。

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