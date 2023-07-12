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微软发布 KB5028166 累积更新，Win10 版本号升至 1904x.3208

2023/7/12 6:47:36 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825吉茵珂絲 的线索投递！

IT之家 7 月 12 日消息，微软在本月的补丁星期二活动日中，面向 Win10 Version 22H2、21H2 以及 1809 功能更新，发布了 KB5028166 和 KB5028168 累积更新。

IT之家在此附上更新列表如下：

微软以安全更新方式推送上述更新，会在接下来的几天内自动安装该更新。用户也可以通过转到“设置”，单击“Windows Update”并选择“检查更新”来手动安装它们。

微软本次发布的累积更新只需要改善了 Microsoft Defender for Endpoint、支持跨微软云进行身份认证，改进了简体中文字体和微软拼音输入法。

本次改进和 Win11 此前版本相同，改进简体中文字体和微软拼音输入法，支持 GB18030-2022《信息技术中文编码字符集》。

该标准一共分为三个实现级别，分别覆盖了不同的汉字范围。

用户现在可以用微软雅黑、中易宋体和等线等字体显示并使用微软拼音输入法输入该标准中实现级别为 1 和 2 的字符。

另外 Simsun Ext-B（中易宋体扩展 B）字体也已支持 Unicode 汉字扩展 E 区和 F 区中的字符，这符合该标准中实现级别 3 的要求。

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关键词：Win10

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