文石海外推出 Onyx BOOX Palma 阅读器：6.13 英寸墨水屏，售价 280 美元

IT之家 7 月 12 日消息，文石近日于海外推出了 Onyx BOOX Palma 阅读器，售价 280 美元（IT之家备注：当前约 2024 元人民币）。

文石 Onyx BOOX Palma 阅读器搭载了一块 6.13 英寸的 E-Ink 墨水显示屏，1648x824 分辨率，300 PPI，这使得该款阅读器外观更像一部手机。

该款阅读器支持 WiFi 和蓝牙 5.0 连接，但并不支持移动数据连接和插入 SIM 卡；搭载高通八核处理器，6GB+128GB 存储配置；内置 Onyx BOOX Super Refresh App，双麦克风。

软件方面，该款阅读器运行 Android 11 操作系统，但并不支持手写笔。按键方面，文石 Onyx BOOX Palma 阅读器除了标准的电源按键外，还配备了用于翻页的按键以及一个可定制功能的按键。

文石 Onyx BOOX Palma 阅读器三围尺寸约为 159 x 80 x 8mm，约 170g 重，内置 3950mAh 电池容量。

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