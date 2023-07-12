苹果高管谈 watchOS 10：最大化利用屏幕空间、听取开发者建议改进

IT之家 7 月 12 日消息，苹果全球产品营销团队成员埃里克・查尔斯（Eric Charles）近日接受 Tom's Guide 媒体采访，深入探讨了 watchOS 10 系统的重大改进，尤其关注新功能对第三方开发人员及其 watchOS 应用生态的发展。

查尔斯表示，watchOS 10 的目标是让用户在举起手腕时“比以往任何时候都更能一目了然地访问信息”。

IT之家翻译查尔斯的部分采访内容如下：

我们真的最大化利用屏幕空间，更丰富地展示内容。 成功案例之一就是 Weather 应用，用户可以在不深入应用的情况下，看到 AQI、风速等最新数据，这种方式增加了可发现性，增加了可浏览性。

查尔斯在采访中强调了 Apple Watch 开发人员的重要性：

我们可以从多种渠道获取反馈，所以我们总是与开发人员社区中的开发人员交谈。 当我们引入一个新的 API 时，我们喜欢听到他们的意见，以了解它是如何为他们工作的，然后甚至了解它没有做什么。就像它走得还不够远一样。我们欢迎这种类型的建议和反馈。

IT之家在此附上详细采访原文，感兴趣的用户可以深入阅读。

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