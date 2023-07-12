消息称欧盟将于周三批准博通 610 亿美元收购 VMware

IT之家 7 月 12 日消息，路透社援引一位知情人士的话表示，博通以 610 亿美元（IT之家备注：当前约 4410.3 亿元人民币）收购云计算公司 VMware 的计划将于周三获得欧盟有条件的反垄断批准。

截至美股 7 月 11 日收盘，博通报收于 882.05 美元每股，上涨 0.49%，市值 3640.09 亿美元；而 VMware 上涨 5.29% 至 151.53 美元每股，市值 652.12 亿美元。

这位消息人士透露，在与欧盟谈判数月后，博通已经签署了行为补救措施，包括承诺将互操作性标准引入其技术，以帮助其竞争对手 Marvell 更公平地竞争。

今年 4 月，欧盟委员会强调：除非有足够的补救措施否则不会通过此次收购。他们认为，此次交易可能会导致企业客户“价格上涨、质量下降、创新减少”。

路透社称，博通上个月通过向竞争对手 Marvell Technology 提供互操作性补救措施，成功解决了欧盟委员会对其光纤通道主机总线适配器 (FC HBA) 的担忧。

目前，博通已经是 FC HBA 领域的头部供应商，FC HBA 是使用光纤通道协议将服务器连接到存储区域网络上位于服务器外部的存储适配器。

与 VMware 的交易是博通有史以来最大的一笔收购，因为博通希望向企业软件领域多元化发展。值得一提的是，美国联邦贸易委员会和英国竞争机构也在审查该交易。

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