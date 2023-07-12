继续打击密码共享行为，Netflix 开放个人资料转移功能

IT之家 7 月 12 日消息，近期，Netflix 对用户的家庭账户密码共享行为进行了严厉打击，并宣布推出“个人资料转移”功能，可以帮助用户将其资料转移到新账户或现有账户，旨在尽可能地让那些在被打击后需要创建自己账户的用户变得更容易。

新的“个人资料转移”（Profile Transfer）功能允许用户将其个性化推荐、观看历史、我的列表、保存的游戏和其他设置从一个账户中的某个用户转移到另一个账户。

实际上，Netflix 去年 10 月就推出了 Profile Transfer 功能，但该功能此前仅适用于从一个账户转移到另一个全新账户。从今天开始，用户也可以从一个现有账户转移到另一个现有账户：

今年 5 月，Netflix 加大了对于用户在多个家庭之间共享密码行为的打击，并将其拓展到美国市场。

据IT之家所知，Netflix 现在要求账户名下设备每 31 天至少登录一次该账户的家庭 Wi-Fi 网络，以防止用户与家庭之外的人共享密码。

根据第三方统计机构的数据，在 Netflix 在美国执行该政策后不久便出现了新用户注册量激增的情况，但具体数据还需要等等该公司下周公布季度收益结果时才能了解。

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