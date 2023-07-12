法拉第未来临时首席财务官换人，将重述 2022 年年报

7 月 12 日消息，当地时间周二，电动汽车初创企业法拉第未来 (FFIE) 表示，公司发现 2022 年年报以及部分季报中存在一些错误，将提交重新编制的财报。

此外法拉第未来还宣布，公司临时首席财务官 Yun Han 辞职，并继续担任首席会计官一职。法拉第未来任命外部人士乔纳森・马罗科 (Jonathan Maroko) 为新的临时首席财务官，于 7 月 24 日生效。

法拉第未来表示，由于发现了一些错误，2022 年年报、截至 2022 年 9 月以及截至 2023 年 3 月的季报“不再可靠”（should no longer be relied upon）。这些错误与公司所发行的某些票据公允价值转换有关。

法拉第未来表示，会提交经过重新编制的财务报表，不会影响到电动汽车交付计划。

法拉第未来一直在努力应对现金短缺局面，还与最大股东之一 FF Top Holding 产生了治理纠纷，此前曾导致公司改组了董事会。

上个月，法拉第未来从现有投资者那里获得 9000 万美元的融资承诺。今年 5 月份，公司宣布了筹集 1 亿美元债务的计划。

几周前，同为电动汽车初创公司的 Lordstown Motors 申请破产保护，其他一些电动汽车公司也正努力应对需求侧的挑战以及今年年初市场领导者特斯拉引发的价格战。

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