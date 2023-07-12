诺基亚 Lumia 1020 手机发布十周年，网友纷纷晒图庆祝

IT之家 7 月 12 日消息，国外科技媒体 NeoWin 撰写发布了一篇怀旧文章，庆祝诺基亚 Lumia 1020 发布十周年。

诺基亚于 2013 年 7 月 11 日发布搭载 Windows Phone 系统的 Lumia 1020，引发了用户的广泛关注，至今在全球范围内依然有不少忠实拥趸。

诺基亚于 2013 年 7 月 11 日 23 点在纽约发布 Lumia 1020 手机，该机采用聚碳酸酯机身，配备 4.5 英寸 PureMotion HD+AMOLED 触控屏整合 NOKIA ClearBlack Display（悦幕）技术，高通 S4 双核处理器和 32GB ROM，不支持存储卡扩展。

该机后置卡尔・蔡司认证的 4100 万像素 PureView 摄像头，采用第二代 O.I.S.光学防抖，并配备 LED 补光灯 + 氙气闪光灯，以及 f / 2.2 光圈，4 秒延时快门，lumia 专业拍摄，诺基亚称之为迄今为止最为先进的背照式感光元件。

IT之家查询社交媒体，发现已经有不少用户发帖庆祝 Lumia 1020 十周年，纷纷晒出手中仍在使用的手机。

相关阅读：

《主播回顾诺基亚 Lumia 1020 / Nokia 808 PureView，引发诸多粉丝怀念留言》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。