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雷蛇推出 Xanthus 系列斜挎包 / 托特包：可放置笔记本及游戏机，售价 599 元 / 699 元

2023/7/12 9:33:38 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 手写的从前华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 12 日消息，雷蛇今日推出 Xanthus 系列斜挎包 / 托特包，售价分别为 599 元和 699 元

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IT之家从商品页面获悉，雷蛇 Xanthus 系列斜挎包“兼具醒目时尚和实用功能，专为玩家通勤出游设计”。该产品配备了较大容量，可轻松放置大多数游戏掌机 & 手机游戏手柄；外层采用防水耐磨材料，适配各种户外运动场景；提供可拆卸迷你耳机袋以及可拆卸扣带，方便用户使用。

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Xanthus 系列斜挎包主体包大致尺寸为 32cm（长）x 17cm（高）x 7cm（深）。

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Xanthus 系列托特包则提供带衬垫的笔记本电脑专用隔层（最大支持 16 英寸），可减少设备磨损，正面配有 3 个前袋方便用户放置物品，背面配有手机存放专用袋。此外，该产品外层支持防水功能并采用可拆卸肩带和扣带设计，支持两种背负方式，调节灵活方便。

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Xanthus 系列托特包大致尺寸为 30cm（长）x 42cm（高）x 10cm（深）。

雷蛇 Xanthus 系列斜挎包 / 托特包现已上架京东平台并开启预约，7 月 16 日 0 点将正式开售

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