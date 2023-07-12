雷蛇推出 Xanthus 系列斜挎包 / 托特包：可放置笔记本及游戏机，售价 599 元 / 699 元

IT之家 7 月 12 日消息，雷蛇今日推出 Xanthus 系列斜挎包 / 托特包，售价分别为 599 元和 699 元。

IT之家从商品页面获悉，雷蛇 Xanthus 系列斜挎包“兼具醒目时尚和实用功能，专为玩家通勤出游设计”。该产品配备了较大容量，可轻松放置大多数游戏掌机 & 手机游戏手柄；外层采用防水耐磨材料，适配各种户外运动场景；提供可拆卸迷你耳机袋以及可拆卸扣带，方便用户使用。

Xanthus 系列斜挎包主体包大致尺寸为 32cm（长）x 17cm（高）x 7cm（深）。

Xanthus 系列托特包则提供带衬垫的笔记本电脑专用隔层（最大支持 16 英寸），可减少设备磨损，正面配有 3 个前袋方便用户放置物品，背面配有手机存放专用袋。此外，该产品外层支持防水功能，并采用可拆卸肩带和扣带设计，支持两种背负方式，调节灵活方便。

Xanthus 系列托特包大致尺寸为 30cm（长）x 42cm（高）x 10cm（深）。

雷蛇 Xanthus 系列斜挎包 / 托特包现已上架京东平台并开启预约，7 月 16 日 0 点将正式开售。

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