高合 HiPhi Y SUV 车型 7 月 15 日上市：展翼门、810km 续航、后轮转向

IT之家 7 月 12 日消息，华人运通旗下高合汽车官方已宣布高合 HiPhi Y 将于 7 月 15 日上市，现已开始预热这款新车各种特性，例如展翼门、810km 续航、后轮转向等。

这款车型是高合品牌推出的第三款车型，定位纯电中型 SUV，长宽高分别为 4938/1958/1658 毫米，轴距 2950 毫米，号称豪华大五座空间。

相比于 HiPhi X 和 HiPhi Z 两款车型，HiPhi Y 的外观显得更加偏向传统汽车，不再像以往车型那样体现特别激进的“未来感”，不过依然采用了家族式的展翼门，自称“移动衣帽间”。

配置方面，新车同样配备了按钮形态的电动车门，并支持踩刹车关门功能。该车宣称车内配备“5 块屏幕”，包含中控屏、仪表、副驾屏、HUD 抬头显示和流媒体后视镜。

其中，中控屏依然配备“无级定位机械臂”，支持 25° 俯仰角度可调，并可通过语音指令“HiPhi GO，离我远点 / 近点”调整屏幕观赏角度。

此外，该车中央扶手位置配备了一个 6.4L 冷暖冰箱，温控区间为 -6℃ 到 50℃。

车辆后排还配有双折叠桌板、60W 充电口和车载 Wi-Fi，整车配备了一套 25 扬声器、总功率 2820W 的英国之宝音响。

高合 HiPhi Y 提供不同驱动版本供用户按需选择，其中双电机四驱版最大功率达 371kW，百公里加速 4.7 秒。

据介绍，高合 HiPhi Y 采用后轮转向，长续航版本搭载 115kWh 电池，CLTC 工况续航里程达 810km；普通版采用 76.6kWh 电池，搭载 247kW 驱动电机，预计提供 560km、765km 续航版本可选。

这款新车将于 7 月 15 日全球上市发布，届时IT之家也将为大家带来更多报道，敬请期待。

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