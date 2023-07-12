顽皮狗联合总裁 Evan Wells 即将退休，统领游戏工作室近 20 年

IT之家 7 月 12 日消息，顽皮狗是索尼 SIE 旗下著名的第一方游戏工作室，IT之家小伙伴们熟悉的《最后生还者》、《神秘海域》等游戏均出自其手。

顽皮狗官推今日发文宣布，已在顽皮狗工作 25 年的联合总裁 Evan Wells 即将在今年底退休，在其退休后另一位联合总裁 Neil Druckmann 将成为唯一总裁完全接管顽皮狗工作室。

Evan Wells 表示，这是他与顽皮狗的工作室领导团队讨论一年多的最终结果，实际上 Evan Wells 与 Neil Druckmann 就其退休这一情况，讨论的时间甚至更长。

▲ 图源 Neil Druckmann 所发布的推文

Neil Druckmann 表示，“Evan wells 退休的这一决定为我们带来了压倒性和矛盾的情绪，但我们已经意识到，我对我在工作室的时间以及我们在过去 25 年中共同完成的所有事情感到满意。现在是我为他和工作室领导团队的其他人提供机会，带领工作室走向成功未来的合适时机。”

IT之家经过查询得知，埃文・威尔斯（Evan Wells）自 1998 年以来一直在顽皮狗（Naughty Dog）工作，其作品包括《古惑狼赛车》和《Jak and Daxter》。Evan Wells 在顽皮狗创始人 Jason Rubin 和 Andy Gavin 于 2004 年离职后成为 Naughty Dog 的联合总裁。

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