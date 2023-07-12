Xbox 海外推出多款夏日主题外设：包含手柄耳机硬盘，售价 37.99 美元起

IT之家 7 月 12 日消息，Xbox 近日公布了多款夏日主题外设，专为 Xbox Summer Collection 2023 设计，IT之家汇总具体外设详情：
Audeze Maxwell 紫外线版无线游戏耳机，售价 329.00 美元（当前约 2372 元人民币）
80 小时续航，支持快充，充电 20 分钟可全天播放
Audeze 90mm 驱动单元
低于 2.4GHz 三倍的无线低延迟
蓝牙 5.3，支持 LE Audio、LC3plus、LDAC
24 bit / 96kHz 音频
嵌入式杜比全景声
FILTER 通话降噪
适用于 Xbox Series X|S 的 PowerA Advantage 有线手柄，售价 37.99 美元（当前约 274 元人民币）
可拆卸 USB-C 线材
3.5mm 耳机孔
兼容 Power A Gamer HQ 应用程序
适用于 Xbox 的 Hyperkin Xenon 有线手柄，售价 49.99 美元
Xbox Series X|S 的共享按钮
振动反馈
3.5 mm 耳机孔
适用于 Xbox 的 WD_BLACK D30 固态硬盘，售价 129.99 美元（当前约 937 元人民币）
1TB 容量
读取速度 900MB/s
与 Xbox Series X|S 兼容
适用于 Xbox 的 PDP 有线手柄，售价 39.99 美元（当前约 288 元人民币）
通过 PDP 应用设置按键等映射功能
内置音频组件，可编程按钮
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