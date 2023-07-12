首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 数码之家>游戏机

Xbox 海外推出多款夏日主题外设：包含手柄耳机硬盘，售价 37.99 美元起

2023/7/12 11:41:19 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 12 日消息，Xbox 近日公布了多款夏日主题外设，专为 Xbox Summer Collection 2023 设计，IT之家汇总具体外设详情：

Audeze Maxwell 紫外线版无线游戏耳机，售价 329.00 美元（当前约 2372 元人民币）

  • 80 小时续航，支持快充，充电 20 分钟可全天播放

  • Audeze 90mm 驱动单元

  • 低于 2.4GHz 三倍的无线低延迟

  • 蓝牙 5.3，支持 LE Audio、LC3plus、LDAC

  • 24 bit / 96kHz 音频

  • 嵌入式杜比全景声

  • FILTER 通话降噪

适用于 Xbox Series X|S 的 PowerA Advantage 有线手柄，售价 37.99 美元（当前约 274 元人民币）

  • 可拆卸 USB-C 线材

  • 3.5mm 耳机孔

  • 兼容 Power A Gamer HQ 应用程序

适用于 Xbox 的 Hyperkin Xenon 有线手柄，售价 49.99 美元

  • Xbox Series X|S 的共享按钮

  • 振动反馈

  • 3.5 mm 耳机孔

适用于 Xbox 的 WD_BLACK D30 固态硬盘，售价 129.99 美元（当前约 937 元人民币）

  • 1TB 容量

  • 读取速度 900MB/s

  • 与 Xbox Series X|S 兼容

适用于 Xbox 的 PDP 有线手柄，售价 39.99 美元（当前约 288 元人民币）

  • 通过 PDP 应用设置按键等映射功能

  • 内置音频组件，可编程按钮

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Xbox外设

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用