广汽埃安 AION Y Younger 星耀版车型正式上市：售 12.68 万元，续航里程 430 公里

IT之家 7 月 12 日消息，广汽埃安 AION Y Younger 星耀版今日正式上市。新车推出一款车型，售价为 12.68 万元，官方号称“入门价格，豪华配置，疯狂上新”。

新车外观与之前在售车型保持一致，仍然为紧凑型 SUV 的姿态，具有较强的个性化设计风格。内饰方面，新车沿用在售车型的 10.25 英寸液晶仪表和 14.6 英寸中控屏，并匹配怀挡换档机构。

此外，该车配有 2.0㎡全景天幕、17 英寸铝合金轮辋、540° 智能全景影像、6 向电动调节主驾座椅等配置。动力方面，AION Y Younger 星耀版车型匹配前置单电机，最大功率 100kW，峰值扭矩 176N・m，磷酸铁锂电池容量为 51.9 千瓦时，综合工况续航里程为 430 公里。

IT之家此前报道，广汽埃安 6 月销量达到 45013 辆，同比增长 86.7%；1 到 6 月累计销量 209336 辆，同比增长 109%。其中 AION Y 系列作为家族主销车型之一，6 月取得了 20537 辆的月销量。

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