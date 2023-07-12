尼康推出 Z6 和 Z6 II 3.60 版、Z7 和 Z7 II 1.60 版相机固件更新

IT之家 7 月 12 日消息，尼康今日推出多台无反相机固件更新，包括 Z6 和 Z6 II 相机 Ver.3.60 版固件，Z7 和 Z7 II 相机 Ver.1.60 版固件。

新固件主要针对 MC-N10 遥控手柄、自定义设定菜单进行了更新，修复了闪光灯亮度降低的问题。

IT之家汇总具体更新内容：

Z6 和 Z7 相机 3.60 固件更新：

添加了对 MC-N10 遥控手柄的支持

Z6 II 和 Z7 II 相机 1.60 固件更新：

在 [自定义设定菜单] 中添加了以下选项：

为自定义设定 d9 [将设置应用于即时取景]>[开启] 添加了 [始终] 和 [仅当未使用闪光灯时] 选项

添加了 d10 [暖色显示屏颜色]

添加了 d11 [图像画面]

添加了 g7 [红色 REC 画面指示器]

给 [设定菜单] 添加了 [取景器显示大小（照片 Lv)]

已将 [优先考虑取景器] 显示屏模式替换为 [优先考虑取景器 (1)] 和 [优先考虑取景器 (2)]

修复了以下问题：

使用闪光灯拍摄的部分照片有时会出现亮度降低

在某些情况下，当使用取景器时，无法用 OK 按钮中断间隔拍摄或焦距变化拍摄

若将 [自定义设定菜单] 中的 [对焦环旋转范围] 选为 [非线性] 以外的选项，则当 [自定义设定菜单] 中的 [AF 模式中的手动对焦环] 选为 [禁用] 时仍可使用对焦环调整对焦

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