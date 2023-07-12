长安汽车与腾讯签署深化战略合作协议，共同发力智能座舱、地图导航、自动驾驶等领域

IT之家 7 月 12 日消息，7 月 11 日，长安汽车与腾讯官宣签署深化战略合作协议。

双方表示，将在此前基础之上，围绕智能座舱、导航及地图、自动驾驶、海外生态、企业数字化转型等多领域加强合作，共同推动更高质量的数字化转型。

当前长安汽车与腾讯已有合资公司“梧桐车联”，双方将在智能座舱方面以该公司为基础，加快腾讯新产品、新服务在长安汽车的落地。如基于地图的城市级数字孪生体验、基于大模型的智能座舱产品、基于场景引擎的 AI 数字人等。

▲ 图源梧桐车联官网，下同

目前，长安汽车与腾讯的合作产品已于超过 100 款车型、110 万辆汽车上搭载。

此外，双方还将推动面向人车共驾的“下一代车载智能导航产品”，并在自动驾驶研发工具链和云平台建设方面探索可行的合作点，双方宣称将助力长安自动驾驶研发更快落地。

IT之家此前报道，长安汽车近期向国家知识产权局申请注册了 3 枚“DeepAI”商标，国际分类涉及科学仪器、运输工具、广告销售，商标状态均为申请中，该商标预示长安汽车有望在车机终端引入 AI 助理。

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