联想预热新款小新 Pad Pro 12.7 平板：支持最高 1TB Micro SD 卡存储扩展

IT之家 7 月 12 日消息，联想小新今日发布微博预热，新款小新 Pad Pro 12.7 大屏平板支持最高 1TB Micro SD 卡存储扩展，“可存约 12.3 万首无损歌曲，循环 2.2 年不重样；可存约 1230 节视频课，每天 4 节够用 2 个学期；可存约 33 万本《三体》三部曲，每周一本看不完”。

根据联想小新此前的预热，该产品将搭载 12.7 英寸大屏，拥有 2944×1840 分辨率、144Hz 刷新率，支持 PC 超级互联以及跨屏传输。该产品还配备了 10200mAh 大容量电池，官方称“可追剧 12 集、听歌 1000 首、待机 47 天”。

此外，新款小新 Pad Pro 12.7 还将配备的联想手写笔，拥有超低延迟和防误触等特点，支持息屏快速创建便签和全局随手写功能，可进行远程遥控拍照、播放音乐和切换 PPT。

目前，联想官方暂未透露这款新品的发布时间，预计会在近期公布。

据IT之家此前报道，联想旗下另一款平板全新拯救者 Y700 将于 7 月 22 日发布。新机采用 8 英寸屏幕以及第一代高通骁龙 8 + 处理器，感兴趣的朋友可以关注一下。

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