新款荣威 i5 上市：设计、动力全面升级，售 6.89 万元起

IT之家 7 月 12 日消息，今日上汽荣威新款荣威 i5 上市，新车在外观、内饰、动力等方面都进行了全面升级，新车共推出 5 款配置，售价区间为 6.89-9.09 万元。

IT之家从官方获悉，全新荣威 i5 的外观设计更加简洁流畅，前脸采用了流云飞瀑格栅设计，搭配锐利的鹰眼大灯，营造出饱满的视觉效果。尾部方面，新车配备了三段式箭翎风格尾灯，并与镀铬装饰件横向延伸，拉宽了视觉比例。此外，新车还配备了 17 英寸旋刃双色轮毂。新车的长宽高分别为 4676mm / 1838mm / 1498mm，轴距为 2680mm。

内饰方面，全新荣威 i5 采用了黑色与焦糖棕双拼内饰，营造出温馨舒适的氛围。配置方面，新车全系标配 10.25 寸高清双联屏，搭载斑马 Venus2.0 系统，支持语音控制、OTA 升级、智能导航等功能。此外，新车还对座椅进行了迭代优化，包裹感更强，同时还拥有座椅加热功能。

主动安全方面，全新荣威 i5 全新升级的 360° 高清全景影像搭配透明底盘，营造出 540° 全景影像的效果，让驾驶者能够清晰地看到车辆周围的障碍物和路况。此外，新车还配备了 FCW 前方碰撞预警系统、AEB 自动紧急刹车、ACC 自适应巡航、ICA 综合巡航辅助、SAS 车速辅助系统、AELKA 车道保持、LDW 车道偏离警告、TJA 交通拥堵辅助、IHC 自动远近光切换等高级主动安全辅助系统。

动力方面，新车将搭载新的 1.5L 自然吸气发动机，最大功率 129 马力，最大扭矩 158 牛・米，传动系统将匹配手动变速箱或 CVT 无级变速箱。新车综合工况下油耗降低 2%，燃油经济性显著提升。

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