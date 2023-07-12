首款 “IMAX Enhanced”认证笔记本：惠普新款 Envy x360 15 海外上市

IT之家 7 月 12 日消息，据 indiatoday 报道，首款 “IMAX Enhanced”认证笔记本 —— 惠普新款 Envy x360 15 笔记本今日在印度上市，售价 78999 印度卢比（IT之家备注：当前约 6912 元人民币）。

IT之家整理惠普新款 Envy x360 15 笔记本参数如下：

配置方面，该系列笔记本可选英特尔酷睿 13代处理器 U 系列处理器以及 AMD 的 R5 7x30U 系列处理器，内存可选 16GB，SSD 可选 1TB。

屏幕为 15 英寸 OLED 翻转屏，分辨率为 1920 x 1080，400 尼特亮度，100% DCI-P3 色域。

接口包括 USB-C、USB-A、HDMI 2.1 等。

公开资料显示，「IMAX Enhanced Program」是由 IMAX 与 DTS 针对家庭剧院及娱乐系统所共同推出的影像和音效认证计划，主要是将 IMAX 专利后制技术转制 4K HDR 影像和 DTS 的音频技术结合在一起，为顾客带来最优质的家庭娱乐体验。

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