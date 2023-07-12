消息称荣耀今年稍晚发布轻薄外折折叠屏手机，与友商的竖向小折叠竞争

IT之家 7 月 12 日消息，荣耀 Magic V2 折叠屏将于今日 19:30 正式发布，在产品发布前，博主 @数码闲聊站 爆料称，荣耀还会在今年稍晚时候发布另一款折叠屏手机。

▲ 爆料截图

该博主透露，荣耀另一款折叠屏新机采用轻薄大屏外折设计，定位是与友商的竖向小折叠竞争，价格预计会“比较香”。关于该新品的具体参数，该博主目前还没有公布。

说起外折折叠屏机型，自然绕不开华为手机，该公司曾推出过三款折叠屏手机，分别为 Mate X、Mate Xs、Mate Xs 2。

▲ 华为 Mate Xs 2 手机

去年发布的华为 Mate Xs 2 手机的轻薄设计给大家留下了深刻印象，该手机折叠后厚度为 11.1 mm，展开后最薄处仅 5.4 mm，机身重约 255 克（典藏版重约 257 克）。这款产品配备展开后屏幕尺寸为 7.8 英寸，折叠后尺寸为 6.5 英寸，支持 120 Hz 刷新率以及 1440 Hz 高频 PWM 调光。

IT之家附华为 Mate Xs 2 售价：

8GB+256GB 版 9999 元

8GB+512GB 版 11499 元

12GB+512GB 版典藏版 12999 元

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