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vivo Y27 5G 手机发布，搭载天玑 6020 处理器

2023/7/12 15:52:57 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 12 日消息，vivo 近日悄然推出了一款新的 Y 系列智能手机 ——vivo Y27 5G，该机已经在 vivo 全球官网上列出，主要亮点是搭载了联发科天玑 6020 处理器，支持 5G 网络，拥有 5000mAh 大电池。

vivo Y27 5G 正面采用了 6.64 英寸的 LCD 水滴屏，分辨率为 2388 × 1080，峰值亮度 600 尼特。电源键同时兼具指纹识别功能，手机提供神秘黑和缎紫两种颜色可选。

Vivo-Y27

性能方面，除了天玑 6020 处理器外，vivo Y27 5G 还配备了 4GB 和 6GB 的内存选择，并支持最高 6GB 的虚拟内存功能，两种版本都配备了 128GB 的机身存储空间。该手机的电池容量为 5000mAh，支持 15W 充电。软件方面运行基于 Android 13 的 Funtouch OS 13 系统，连接方面包括 5G、USB-C 端口、3.5mm 耳机插孔、WiFi、蓝牙和 NFC。

在拍照方面，vivo Y27 5G 配备了双后置摄像头，由一个 5000 万像素的主摄像头和一个 200 万像素的景深镜头组成。该机还配备了 800 万像素的前置自拍摄像头。

目前，vivo 官方尚未公布 vivo Y27 5G 的售价和上市时间，有兴趣的用户可以关注IT之家后续报道。

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关键词：vivo Y27 5G

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