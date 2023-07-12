Anthropic 发布“GPT-4 对手”Claude 2 大语言模型：性能更强，支持文本更长

IT之家 7 月 12 日消息，日前，Anthropic 发布了全新的 Claude 2 大语言模型。相比前代版本，Claude 2 性能有所提升，且能够实现更长文本的响应，在编程、数学、推理等方面都有大幅提升。

Claude 2 的新特性提升在如下几点：

编程、数学和推理方面相比前代产品有所改进： 其在美国律师资格考试的多选题部分可以取得 76.5% 的正确率，前代 Claude 1.3 为 70%；在 GRE 阅读和写作测试中，Claude 2 的得分超过了 90% 的应届毕业生；在美国医师执照考试中，Claude 2 在 3 个科目中的分数都超过 60%，也就是取得了“ALL PASS”。

输入和输出长度明显增加：用户现可在每个 prompt 中输入多达 10 万的 token，意味其可以一次读取几百页的文件内容。同时，Claude 2 可以完成长达数千个 token 的各类文字工作，如撰写备忘录、信函乃至故事等。

值得注意的是，Claude 支持中文，当前 Anthropic 已经推出了一个 Beta 测试网站，不过仅供美国、英国注册使用。同时，Claude 2 也通过 API 向企业开放模型。

IT之家此前报道，Anthropic 是一家由前 OpenAI 员工创立的公司，总部位于旧金山。自 2022 年底以来，谷歌已向该公司投资了近 4 亿美元，Anthropic 现已宣布同谷歌 Cloud 建立正式合作伙伴关系。Anthropic 的拳头产品 Claude 于 2 月上线，其被认为是 ChatGPT 的主要竞争对手之一。

上一个版本的 Claude 1.3 目前已能学习并理解财务报告、芯片开发手册、识别文档及对话中存在的法律风险等。IT之家经过体验发现，Claude 不仅能基于上传的信息回答用户的问题，还能通过用户上传的文档完成具体任务，如调整 Excel 列表、使用 VBA 语言写作代码等。

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