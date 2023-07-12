五连冠！中国队 IMO 全员金牌两人满分，总分领先第二名美国队 18 分

喜大普奔！刚刚，2023 年国际数学奥林匹克（IMO）成绩新鲜出炉：

中国队再次全员夺金，连续 5 年获得团体第一！

甩第二名美国队将近二十分。

此外，中国队还有两位选手夺得满分，而今年满分得主共有五名。

中国队的六位参赛选手分别是：

姜志城，深圳中学

梁行健，湖南师范大学附属中学

史皓嘉，浙江省诸暨市海亮高级中学

孙启傲，上海市上海中学

王淳稷，上海市上海中学

张鑫亮，宁波市镇海中学

现在，中国队已经在该赛事上获得了 24 次第一。

中国队的 6 位选手

两位满分选手之一，是来自浙江省诸暨市海亮高级中学，被学校称为“史”上最“嘉”的史皓嘉。

这样称呼是因为，在选拔赛中，他是浙江省历史上第一位高一年级就入选 IMO 中国国家队的学生。

五年级时，史皓嘉在数学方面的天赋，就被教练发现，开始正式学习竞赛课程。

主教练赵斌曾公开表示：

史皓嘉对数学有着一种非常纯粹的热爱，他常常因沉浸于思考某个数学问题而错过食堂的吃饭时间，也会因为一个问题和教练在宿舍楼下讨论至深夜 11 点。

中国队另一个满分得主是：在选拔赛中，以第一名的成绩入选的高一生王淳稷。

王淳稷来自上海市上海中学。

王淳稷的家长曾表示，王淳稷的奥数之路可以说是偶然。

在一次交流中，其父母偶然得知班上有很多孩子都在学习奥数，于是也去为王淳稷报了课外班。

而王淳稷的学习秘籍也离不开两个字 —— 兴趣。

有一点值得注意，这次 IMO 中国队里，除了王淳稷还有一个人来自于上海市上海中学，那就是高二生的孙启傲。

孙启傲的奥数之路开始得很早。

三年级时，他就在没有经过相关系统学习的情况下，被选进了学校的奥数兴趣社团。

在 2021 年 12 月的全国数学竞赛中，当时在读高一的孙启傲表现优异，最终在国家队选拔中排名第十位，2022 年 IMO 国家队替补队员。

说到上海中学，有着“数学第一竞赛强校”之称。

去年 IMO 也有两位选手来自上海中学，并且还都得了满分！

有网友表示：

来自深圳中学的高二生姜志城，在经过为期 8 天的集训和考试后，也成功入选国家队。

也是广东唯一入选国家队的选手。

此外，来自宁波市镇海中学的高三生张鑫亮，据说很多宁波家长都很熟悉。

在这次的比赛中，他的成绩距满分仅差一分。

在数学竞赛上，张鑫亮也曾经历过一段曲折的心路历程：

高二参加全国中学生数学奥林匹克竞赛获得金牌，但遗憾没有进入国家集训队。

高中的最后一年，虽然面临高考，但为了不留遗憾，他决定还是要冲刺一把。

今年一月份，决赛成绩公布，张鑫亮得偿所愿，以满分成绩进入国家集训队。

梁行健，是湖南师范大学附属中学的高三生。

也是湖南省今年五大学科竞赛唯一进入国家代表队的选手。

据梁行健的主教练介绍，梁行对数学有着浓厚的兴趣，在初中时就已经自学高中数学，初三下学期就跟随高三学生一起上课。

刚开始也不适应，难题给了他很强的挫败感，但他很快从崩溃情绪中调整过来，稳扎稳打一道道题啃下来，心理也越来越稳定，直到一步步走到今天。

今年的比赛题目

想必大家一定会对今年的比赛题目感兴趣吧？这就为大家奉上：

大家觉得难度如何？

此外，这次的比赛是在日本举办。而第 67 届也就是 2026 年的比赛，将在上海举行，我们拭目以待！

官网链接：https://www.imo-official.org/ organizers.aspx

参考链接：

[1]https://www.sohu.com/a/627484505_121406675

[2]https://zhuanlan.zhihu.com/p/619180973

[3]https://new.qq.com/rain/a/20230510A019N100?no-redirect=1

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