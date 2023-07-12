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微星发布 MAG PCIe 5.0 金牌全模组电源：750/850W 可选，到手价 699 元起

2023/7/12 16:13:31 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 7 月 12 日消息，微星 MAG 家族近日上新了两款金牌全模组电源，分别为新一代的 MAG A750GL PCIE5 与 MAG A850GL PCIE5 电源。

这两款电源均采用 PCIe 5.0 和 ATX 3.0 的电源规范，提供 12VHPWR 接口，并拥有 750W 和 850W 的额定输出能力

MAG A750GL PCIE5 与 MAG A850GL PCIE5 电源沿用了 80 PLUS 的设计，最高 90% 的转换效率；电路方面使用 DC TO DC，以及全桥 LLC 谐振设计，从而实现稳定输出的电压。

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值得一提的是两款新电源的 12VPHWR 接口还采用了异色设计，接口没有插好时能看到其结构本体，而插好时则完全看不见。

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MAG A750GL PCIE5 与 MAG A850GL PCIE5 电源还采用了小型化设计，大小为 140mmX150mm，体积较普通型号更小，更适合较小的机箱。

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两款电源均采用 120mm FDB 动态液压轴承风扇，还具有 OCP、OTP、OVP 以及 OPP 等保护机制。

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IT之家查询商店页面获悉，微星 MAG A750GL PCIE5 电源的到手价为 699 元，微星 MAG A850GL PCIE5 电源的到手价为 799 元，现已正式开售。

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京东微星 MAG A850GL 额定 850W 金牌全模组电源 799 元直达链接

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