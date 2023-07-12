《绝地求生》蓝圈攻防模式上线：6V6 对战，安装 / 拆除蓝圈生成器

IT之家 7 月 12 日消息，据《绝地求生》官方消息，全新的蓝圈攻防模式将在北京时间 2023 年 7 月 12 日下午 3:00 – 7 月 25 日下午 3:00 开启。

IT之家附《绝地求生》 蓝圈攻防模式简介如下：

这个模式既强调充满战略性的组队战斗，又不同于 PUBG 传统的战术竞技玩法，它将为大家带来一个能进一步提升战略素养和团队合作能力的机会。蓝圈攻防模式的比赛将在该模式的专用地图 – 里维埃拉中展开，比赛形式为 6 对 6 的组队战。玩家们需要根据己方队伍所扮演的角色来执行安装或拆除蓝圈生成器的任务，与对方争夺比赛的胜利。在蓝圈攻防模式中，大家将会体验到前所未有的另类惊险感和紧张感。

游戏视角：仅限第 1 人称。

总人数：12，玩家们将分为两队进行 6 对 6 比赛。

组队：支持单排或预组队（最多 6 人）。

回合：12 盘 7 胜，如果出现平局的话将会进行 2 回合加时赛。每回合时长：2 分 30 秒。

中途入场系统：当一场正在进行的比赛中有玩家离开时，系统会允许其他玩家在前 3 回合内中途加入对局。玩家可以通过“街机”页面来游玩蓝圈攻防模式。

该模式不支持 AI。

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