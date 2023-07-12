七彩虹 Colorfire Solaris 系列游戏耳机发售：纯白设计三版可选，119 元起

IT之家 7 月 12 日消息，七彩虹推出了全新的 Colorfire Solaris 索拉里斯系列游戏耳机，119 元起正式开售。

该耳机采用星际迷航纯白未来风设计，拥有 Solaris 索拉里斯无线三模、虚拟 7.1 声道与 3.5mm 立体声三个版本，售价分别为 269 元、149 元和 119 元。

从各版本来看，Colorfire Solaris 无线三模游戏耳机，除有线连接以外，还具备 2.4GHz 无线 + 蓝牙 5.2 两种无线连接模式，号称 2.4GHz 无线传输始终保持≤20ms 超低延迟，最远 15 米有效传输范围，支持连续使用 14 小时。

Colorfire Solaris 索拉里斯虚拟 7.1 声道游戏耳机，内置模拟多方位声源的全息空间音频技术，适应多种电竞场景，听觉预判游玩体验更好一些。

Colorfire Solaris 索拉里斯 3.5mm 立体声游戏耳机，支持语音 / 耳机双信号输入，随机附赠电脑耳机麦克风二合一音频转接线，适配电脑主机语音 / 耳机信号双端口设计，官方称适用于会议、网课和游戏等多种使用场景。

值得一提的是，Colorfire Solaris 索拉里斯系列游戏耳机采用纯白设计，并没有传统游戏耳机的“光污染”，而是透过三角视窗设计投射朦胧 RGB 光效。

该耳机还配备了可插拔式设计的麦克风，便于用户在不同场景更换。IT之家附三个版本的具体配置参数表：

七彩虹 Colorfire Solaris 索拉里斯系列游戏耳机，无线三模、虚拟 7.1 声道与 3.5mm 立体声，三个版本现已发售，国内首发售价分别为 269 元、149 元与 119 元。

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