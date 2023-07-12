【IT之家评测室】科大讯飞 AI 学习机 LUMIE10 Pro 体验：融合大模型的新物种

5 月 6 日，科大讯飞发布了讯飞星火 AI 认知大模型，作为类 ChatGPT 的认知大模型产品，讯飞星火在大规模知识库、自然语言处理、个性化学习、多模态交互以及可定制性等方面有着独特优势。

而 7 月 6 日，科大讯飞即推出了首款搭载星火认知大模型的立式大屏学习机，也就是科大讯飞 AI 学习机 LUMIE10 系列，它继承了科大讯飞 AI 学习机 3~18 岁个性化精准学的传统强项功能，同时又针对幼小关键成长期深度优化，可以说是一台功能齐备的 AI 学习机。

目前IT之家已经拿到了其中的高配款 LUMIE10 Pro，实际体验如何，就让我们通过评测来了解一下吧。

一、外观设计

作为一款立式大屏一体机，LUMIE10 Pro 的一个显著特点就是“大”，光看包装盒，你可能以为里面装的是一台笔记本。包装主色调为银白色，正面有产品的图案和名称字样，整体简约时尚。

再看产品本体，LUMIE10 Pro 这次采用时尚大方的立式设计，正面是一块 17 英寸的类自然光护眼屏，上手感觉还是很大的，考虑到它的尺寸、重量，这台学习机使用场景基本就是固定的放在桌子上立着使用，不适合随身携带。

屏幕周围有黑色的边框，屏幕上方有前置的摄像头和传感器，下方为银色的“科大讯飞”Logo 字样。

与屏幕下方相连的是扬声器区域，而在密集的孔状栅格中间，有一枚圆形的电源按钮，电源图标、按钮表面和外围分别是灰色、黑色与淡橘色，视觉上颇为醒目。

扬声器区域的底部以包裹式的设计直接与机身背面相连，形成一个圆润统一的弧度。我们正好可以看到机身背面，纯平、简白，但是在支架区域的下方则是清新养眼的橘黄色，这里有电源接口和 USB 端口，色彩搭配时尚的同时，也增添了几分童趣。

在机身顶部，还有一枚方形的 AI 智慧眼摄像头，可以自由调节角度。摄像头外围也是橘黄色，正好和屏幕下方的电源键在设计上相互映衬，更显美学语言的统一性。

LUMIE10 Pro 的机身右侧也有一枚醒目的橘黄色音量按键，同时还有麦克风，以及用于磁吸收纳伸缩式触控棒的凹槽。

机身左侧则为 3.5mm 耳机接口和麦克风，没有其他按键。

LUMIE10 Pro 还随机附赠了 AI 手写笔 2.0，手写笔整体为银色，和普通的圆珠笔差不多，轻盈小巧，手感舒适。

此外还有一支伸缩式触控棒，长度可自由伸缩，方便孩子在学习机立起时远距离触控屏幕，这样就不用近距离眼贴着用手操控了。

整体来说，科大讯飞 AI 学习机 LUMIE10 Pro 在外观上还是比较时尚、好看的，虽然机身的尺寸较大，看是无论看起来还是用起来，都不显笨重，在学习机产品中，算得上颜值派了。

二、星火大模型加持，AI 一对一互动辅学功能体验

这次科大讯飞 AI 学习机 LUMIE10 系列最重要的看点之一，自然是星火 AI 大模型的能力。根据科大讯飞的介绍，星火 AI 大模型依托海量的教育大数据，拥有 60 项冠军 AI 技术，结合认知智能实验室，从而能实现语数英类人互动辅学，仿佛有老师在一对一精准教学。

具体来说，LUMIE10 Pro 的 AI 一对一互动辅学主要包含小飞助手（AI 一对一益智伴侣）、Talk Talk（A I 一对一口语陪练）、诊-学-练（A I 一对一数学互动辅学）、作文助手（AI 一对一中英文作文批改）。

下面我们逐个来体验。

1、AI 一对一益智伴侣-小飞助手

对普通消费者来说，AI 大模型产品主要的交互方式就是问答，不过其他产品是用文字，而当星火 AI 大模型和 AI 学习机中的小飞助手结合后，就可以直接以语音的方式问答，就像身边随时有一个知识渊博的老师陪伴着一样。

比如在测试时，IT之家询问了小飞助手很多问题，涉及百科、诗词、学科内容等各种话题，小飞助手都能快速准确地给出回答，而且回答的内容简洁易懂，孩子能轻易看明白，并且小飞助手在说出答案时，语气、声音也都十分接近真人，很自然，不出戏。

不仅如此，更聪明的小飞助手还拥有其他出色的技能，比如孩子在做习题的过程中，还能直接让小飞助手帮忙进行题目答疑和作业检查等。以题目答疑为例，只要说一声“小飞小飞，这道题怎么做？”小飞助手就能调起作业答疑能力，扫描习题册上的题目，在通过家长的允许后，就能给出解题思路。

过去孩子碰到不懂的知识，总要问父母或是打开其他软件 / 设备 / 书籍进行查询，很不方便，而问小飞助手确实很便捷，而且回答很快，能够很好地激发孩子的好奇心，引导孩子主动提问，培养深度思考的习惯。

2、AI 一对一口语陪练-Talk Talk

普通家庭缺乏英语口语环境，容易导致孩子学的是“哑巴”英语，发音不标准，不敢开口说，父母无法提供专业科学的口语帮助，因此讯飞 AI 学习机 LUMIE10 系列加入了 Talk Talk 功能。

在星火大模型的加持下，LUMIE10 Pro 可以成为孩子的一对一 AI 语伴，它精通中英文，孩子用中文表达，学习机也能智能翻译，教导孩子学习，并且可以进行连续对话，同时可以切换多样的聊天风格。

实际使用时，Talk Talk 功能提供了很多话题，孩子可以选择一个话题来聊天。IT之家就选了第一个“如何度过周末”的话题。接通后，AI 语伴就会先展开话题，小编用英语与之对话。AI 语伴的语气和声音都很自然，就和真人差不多，而且当我说完后，她的反应也很快。

如果聊天中间，孩子不知道某句话如何用英语表达，也可以直接说中文，学习机能智能翻译成英语，供孩子学习。并且，学习机还能对孩子的每一句表达从发音和语法两方面给出评分，如果有语法错误，也会指正出来。

此外，孩子还能选择不同风格的 AI 语伴，从而可以保持新鲜感。

每次聊天结束后，学习机还可以对孩子的聊天表现进行总结，从词汇使用、发音维度、语法情况等方面进行总结，帮助孩子了解自己的口语水平。

总体来说，Talk Talk 支持连续对话，AI 语伴对话真实自然，还能边聊边纠正，感觉好像真的在和一位英语老师一对一交流一样，相信能帮助孩子建立英语口语交流的兴趣。

3、AI 一对一数学互动辅学-诊--学--练

数学学习比较注重逻辑思维能力的培养，家长往往不知道如何教导孩子做题，启发孩子找到解题思路，因此就无法判断孩子在知识体系上的薄弱点。

而 LUMIE10 Pro 在 AI 大模型的加持下，引入了 AI 互动学的功能。AI 互动学将课本上的知识点分成 6 步学习法，分别是基础知识巩固、解题套路秘笈、精品例题强化、随堂边学边练、个性学习路径以及课后 AI 作业。

小编以相交与平行线这一单元的内容为例进行了学习，包含 2 节专题视频，第一次学习视频不可快进。值得注意的是，专题视频的教学并不是照本宣科，而是将知识点做了重新梳理，形成体系化的知识架构进行讲解，不同知识点对应的解题方法也非常清晰。

视频过程中，每讲完一个小知识点，都会有对应的例题讲解和随堂 AI 测，生动简练，将常见的解题方法、解题大招在孩子的大脑里反复加固。

专题视频学习完后，还会有课后 AI 作业。孩子完成作业后，学习机还会根据孩子做题存在的问题，通过讯飞认知大模型生成、教研专家审核的解题方法点拨，启发孩子快速找到解题思路，对于错题，也会通过亿级教育大数据识别各类题型的常见卡壳点，解题过程每一步都进行详细的解析说明。

不仅如此，数学的知识点往往多而复杂而且彼此紧密关联，如果在知识网络中有一点薄弱项，就可能导致其他知识点也跟不上。

针对这一点，科大讯飞 AI 学习机 LUMIE10 系列还有 AI 精准诊断功能，针对孩子的学习情况，生成孩子知识点掌握情况的网状图，哪些知识点掌握地较好、哪些知识点一般，哪些不好，都一目了然，这样孩子和家长就能快速找到薄弱项，进行针对性的训练。

4、AI 一对一中英文作文批改-作文助手

语文、英语写作也是很多孩子学习的难点，家长水平难以进行专业科学的评分和指导，针对这些痛点，LUMIE10 系列搭载了认知大模型，能够提供 AI 一对一中英文作文批改，一对一精准辅导孩子写作。

比如在语文作文修改方面，星火认知大模型可做到 3 阶 7 级类人批改，包括基础批改（文字校对）、高级批改（紧扣写作要求并深度理解文章内容）、润色改写（提供润色参考，总结归纳问题并提供写作建议）。

IT之家尝试用 LUMIE10 Pro 修改一篇五年级作文，学习机可以快速拍照识别作文内容，识别之后 AI 尝试理解时，系统界面能看到 LUMIE10 Pro 在调用星火大模型的提示。

大概不到 1 分钟，LUMIE10 Pro 就能完成对作文的批改。可以看到批改内容很详尽，标点错用、错别字、语句不通等问题都能找出来，同时还能判别作文中用到的修辞手法，更可以对主要内容给出评价，细节语句还能给出修改的建议。

在文章批改完成后，下方则能看到 LUMIE10 Pro 对这篇文章做出的总结、归纳和给出的写作建议，确实做到了有层次、有方向的精准辅导。

英语作文的批改也是如此，可以找到拼写、语法和句型结构方面的问题，批改的很准确、精细。

不仅如此，在《讯飞 AI 学》App 上还能对作文进行一键润色，你可以进行基础纠错，或者轻度润色和深度润色，给孩子提供修改参考。

整体体验下来，可以说在融入星火 AI 大模型的能力后，科大讯飞 AI 学习机 LUMIE10 系列比以往的学习机产品更像一位真实的老师了，它能够提供的一对一互动辅学体验确实能够很大程度上提高孩子使用学习机学习的效率和科学性。

三、学龄段全覆盖，同步学功能体验

作为一款 AI 学习机，科大讯飞 LUMIE10 系列做到了全年龄段的覆盖，从 3-12 岁幼儿园小学的科目，到 12-18 岁初高中的学科，都能够同步精准学。

首先我们看教材的丰富性，以初中数学课本为例，就覆盖了人教版、人教版（五四制）、北师大版、苏科版、沪科版、鲁教版、浙教版、冀教版、湘教版等不同地区的各种版本教材，非常全面。

找到对应的教材，LUMIE10 Pro 支持 AR 指读功能，小编以手上统编版二年级上册语文课本为例，开启 AR 指读后，将课本放在学习机前，用手指点哪里就可以读哪里。LUMIE10 Pro 的指读功能非常准确，而且反应也很快速，很适合用于课前预习和课后复习。

而在英语学习方面，小编觉得比较值得推荐的是科大讯飞和上海外国语大学联合打造的瑞恩熊 AI 英语课程，这个课程会通过一系列冒险动画及游戏闯关练习的方式，融入改编儿歌，来激发孩子学英语的兴趣，进行轻松学习。

同时，还会有 AI 老师和孩子进行一对一的互动练口语，口语评测采用中高考同源技术，帮助孩子打好口语基础。

小编在体验这个课程的时候，确实能感受到其中的趣味性，而且 AI 听读的发音也很准确、清晰，孩子可以在玩耍中，潜移默化地培养英语的语感和逻辑。

而到了初高中阶段，学业压力逐渐增大，科目也开始增多，学习很容易遇瓶颈，错题反复错、重难点攻克耗时长，学习效率上不去。

针对这些问题，LUMIE10 Pro 为理科类学科提供了同步视频课、AI 同步精准学，还有理化生实验室等功能。

以理化生实验室为例，和三门课对实验的要求是很高的，但很多学生受学校教学条件限制等影响，对于很多实验内容并不能清楚掌握。

如果存在这个问题，就可以在 LUMIE10 Pro 中的理化生实验室里找到对应的实验演示视频。这里对每门课的重要实验学习内容都有对应的视频演示，学生们可以清楚地学习到实验进行的方法、过程中需要注意的细节和实验的结果等等，从而加深对这三门课知识点的理解。

文科学习方面，LUMIE10 Pro 也提供了同步电子教材、同步视频课、同步练习，中英 AI 作文批改、英语 AI 同步精准学等功能，学习过程中薄弱的知识点，都能通过同步学、练、诊、改的过程得到强化。

高学龄段的学业中还有一项重要任务就是备考。为此，LUMIE10 Pro 提供了全学科超 270 万套精品密卷，并且采用中高考同源的试卷批改技术，定制专属模拟考试提升学习效果。

同时它还有一个比较好用的功能，就是全科 AI 错题本，孩子们在练习、模拟考中的错题，都会自动归类到错题本中，错题本还能智能推荐相似体型，并根据错题编排试卷。

全学段个性化精准学也是 LUMIE10 Pro 的主要功能之一，这是一个系统化体系化的功能，从学前启蒙到小学、初中、高中，每个学龄段，LUMIE10 Pro 都有配套的完整、科学的精准学功能体系，这成为 LUMIE10 Pro 能够代替家长辅导孩子学习的基本保证。

四、身心健康守护功能体验

提到使用电子产品辅导孩子学习，很多家长难免会担心孩子视力、听力以及沉迷互联网等身心健康问题受到影响。在这一点上，使用科大讯飞 AI 学习机 LUMIE10 系列也不用担心。

以IT之家这款 LUMIE10 Pro 为例，它在视力守护方面就搭载了全球首款类自然光护眼屏，并获德国莱茵 TÜV 类自然光认证。自然光具有无偏振性、无频闪、漫反射、蓝光低、昼夜节律调节等诸多特性，人体对自然光有天然的适应和调节特性，因此儿童接触自然光更有益于视觉健康。

具体到 LUMIE10 Pro 上，它的屏幕表面有 10 层散射类纸，从而做到屏幕不反光，光线也不刺眼，实现类似纸质书的效果，同时它还有环境光传感器 + AI 护眼算法，屏幕色温和亮度会根据环境光自动调节。

屏幕漫反射光非常柔和

并且，由于 LUMIE10 Pro 本身立式大屏的设计，孩子使用时无需近距离观看，离得远一些也能清楚看到屏幕内容，也减少了屏幕对眼睛的伤害。

还有就是，当孩子距离过近、光线过暗、用眼超时的情况下，都会进行智能语音提醒。

总之，LUMIE10 Pro 拥有圆偏振光、低蓝光灯珠、蓝光四重过滤、DC 无频闪、10 层散射类纸、AG 防眩光、智能 PQ 调节、高刷新率、自动色温调节、坐姿提醒、距离提醒、时长管控等 22 重护眼保障，从而多维守护孩子的视力健康。

就实际观看体验来说，LUMIE10 Pro 的屏幕显示确实很柔和。小编在测试时难免高强度、高频使用学习机，一天下来，也没觉得眼睛有什么不适感。

除了视力保护，LUMIE10 Pro 还是全球首款听力关怀的学习机，获德国莱茵 TÜV Hearing Care 听力关怀权威认证。它能够根据儿童生理发展阶段，可实现智能控制音量大小，保证使用过程中，音量保持在安全范围内，音量过高时会智能提醒，避免影响听力健康。

此外它还能够根据孩子使用学习机时的音量大小统计和时长统计，机器会给出声音分贝及对应建议，超过时会自动报警提醒休息，避免听力损伤。

而在脊柱保护方面，LUMIE10 Pro 更是全球首家双模式坐姿守护学习机，它提供了双模式坐姿检测，使用学习机学习时，可智能提醒保持健康距离和坐姿，使用书本学习时，可智能提醒保持健康坐姿。

通过 200 万专用坐姿摄像头 + AI 坐姿检测算法，LUMIE10 Pro 能实时检测孩子不良坐姿，并进行智能提醒纠正，阻断对脊柱发育的潜在危害。

最后是心理健康层面，随着日益加快的生活学习节奏，儿童、青少年压力陡增，同时缺乏对负面情绪的认知，无法自我调节。针对此类问题，LUMIE10 Pro 根据六大心理方面问题，打造了全套心理健康课程，帮助孩子关爱自我、直面压力、治愈小情绪。

小编也观看了其中的一些课程，能够发现，这些课程内容都是根据据青少年心理、生理特点，从日常生活的角度出发的，并且结合社会实例与趣味演示动画，看起来不会觉得枯燥，能够让孩子在轻松愉快的心情中学习如何塑造健康积极的心理。

结语

其实，在使用体验的过程中，科大讯飞 AI 学习机 LUMIE10 Pro 带给IT之家的惊喜还有很多，包括它海量、丰富的学习内容、学习资料，还有学情整理、报告等功能，但是，最能定义 LUMIE10 Pro 和其他科大讯飞 AI 学习机产品不同之处的，其实还是融入星火 AI 大模型后带来的一对一互动辅学的能力，以及它在同步学、身心健康管理方面做出的突破，这些突破，让 LUMIE10 Pro 足以称得上 AI 学习机里的新物种。

当然，从另一个角度说，科大讯飞 AI 学习机 LUMIE10 系列也是 AI 赋能家庭教育的一个新起点，也许它在产品、体验层面上依然存在不足，但它也能够让我们相信，AI 会帮助每个孩子找到适合自己的学习路径，从而成为更好的自己。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。