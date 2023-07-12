保时捷 2023 上半年全球交付量出炉，中国市场同比增长 8%

IT之家 7 月 12 日消息，今日保时捷公布了 2023 年上半年中国市场及全球各地区销量情况：1-6 月，保时捷共向全球客户交付了 16.74 万台新车，同比增长 15%。

IT之家注意到，中国市场方面，保时捷今年 1 月至 6 月新车交付量达 4.38 万台，同比增长 8%。911 及 Taycan 两款标志性车型的销量在今年上半年均实现双位数的高速增长，同比分别增长 57% 和 46%。同时，保时捷易手车的销量较去年同期增长 20%。

在其他市场，保时捷同样取得双位数增长水平，其中，保时捷在欧洲市场上半年新车交付量为 3.66 万台，同比增长 23%；在德国本土市场，新车交付量达 1.71 万台，同比增长 24%；北美市场新车交付量达 4.19 万台，同比增长 12%；海外及其他新兴市场，保时捷共交付 2.79 万台新车，同比增长 16%。

保时捷表示，SUV 车型仍然是该品牌最受欢迎的车型之一，其中保时捷 Macan 上半年新车交付量达 47755 辆，同比增长 26%。Cayenne 上半年的新车交付量为 46884 辆，比去年同期增长 12%。

标杆跑车保时捷 911 上半年在全球范围内共交付 26124 辆，同比增长 21%。不过纯电动跑车 Taycan 上半年的全球表现相比去年同期下滑 5%，共交付 17991 辆。保时捷表示，纯电动跑车继续受到零部件供应短缺的较大影响。此外，Panamera 上半年全球交付量为 17565 辆，同比增长 13%。

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