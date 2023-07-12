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黑峡谷 E2sPro 机械键盘上架：自定义快捷旋钮，到手价 419 元

2023/7/12 18:13:57 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 12 日消息，黑峡谷今日发布微博，称旗下 E2sPro 键盘已经上架各大电商。据称该键盘主打“自定义便捷旋钮，伸手即可调整音量，亦可使用驱动自定义想要的功能，玩法灵活，调整更快速”，到手价为 419 元

▲ 图源 黑峡谷微博

据悉，黑峡谷 E2sPro 机械键盘有午夜蓝与星光色两种配色可选，采用 PBT 键帽，支持全键热插拔；蓝牙、2.4GHz 和有线三模连接，USB-C 接口。

▲ 图源 黑峡谷

▲ 图源 黑峡谷

E2s Pro 机械键盘的主打功能是自定义便捷旋钮，官方称用户“伸手即可调整音量，亦可使用驱动自定义自己想要的功能，玩法灵活，调整更快速”

▲ 图源 黑峡谷

E2s Pro 机械键盘采用 GASKET 结构，可确保手感、声音更加纯粹，拥有 BOX 苍岭轴、BOX 丹霞轴、BOX 烟漠轴和黑莓冰淇淋轴四种轴体

▲ 图源 黑峡谷

该键盘内置 4600mAh 电池，配备磁吸式手托，支持 RGB 灯效和全键无冲（IT之家注：三模式下均支持）；底部自带两段式脚撑，可搭配黑峡谷驱动进行自定义宏编程。

该键盘目前已经上架各大电商，售价为 419 元人民币，感兴趣的小伙伴们可以前往了解。

京东黑峡谷（Hyeku）E2sPro 三模热插拔无线机械键盘 419 元直达链接

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关键词：黑峡谷E2sPro 机械键盘

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