法拉利定制车型 KC23 官图发布，外观霸气侧漏

IT之家 7 月 12 日消息，法拉利推出了一款全新的定制车型 KC23，新车由该公司位于意大利马拉内洛的特别项目团队打造。这款车型基于 488 GT3 Evo 赛车打造，展示了跃马品牌的未来方向。KC23 将在 7 月 13 日至 16 日举行的英国古德伍德速度节上首发亮相。

KC23 是法拉利特别项目计划的最新成果，继之前的 BR20、SP51 和 SP48 Unica 等定制车型之后，再次展现了法拉利对客户个性化需求的满足。IT之家注意到，不同于其他定制车型，KC23 是一款专为赛道而生的车型，采用了 488 GT3 Evo 赛车的双涡轮增压 V8 发动机，但法拉利并没有透露其最大输出功率。在 488 GT3 Evo 赛车中，国际汽联限制了其最大功率为 591 马力，扭矩为 516 磅-英尺，但这台发动机还有更大的潜力。

设计上，KC23 从法拉利的 Vision Gran Turismo 概念车和勒芒赛事夺冠的 499P 赛车中汲取了灵感，还配备了电子控制的可移动侧翼和巨大的可拆卸后翼，根据其位置的不同，可以改变车身的外观和气动性能。前部采用了低矮的楔形造型，并分化出多个气动元素，包括后部的巨型扩散器。车轮采用了两片式中央锁止轮毂，车身呈现出流畅优雅的轮廓。

KC23 的内饰也完全来自 488 GT3 赛车，有很多的按钮，看起来车主需要一些教程才能知道如何使用。内饰也是完全为了赛道打造，不过也有空调出风口等人性化配置，以保证驾驶者在刷圈时保持凉爽，还可以看到防滚架和三个屏幕组成的后视镜。

KC23 售价还未公开，法拉利确认这辆车将在 7 月 13 日至 16 日在英国古德伍德速度节上公开亮相，之后将在 8 月 1 日至 10 月 2 日在马拉内洛法拉利博物馆展出。

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