Canalys：2023 年 Q2 全球个人电脑出货量下降 12%，跌幅放缓

IT之家 7 月 12 日消息，日前，市场调查机构 Canalys 发布最新报告，记录了 2023 年第二季度全球 PC 市场情况。

据最新数据显示，全球 PC 市场下滑在 2023 年第二季度放缓，台式机和笔记本电脑的总出货量同比下降 11.5% 至 6210 万台，此前连续两个季度出货量下降超过 30%。

第二季度的出货量环比增长 11.9%，表明市场有望在今年下半年加速复苏。笔记本电脑出货量同比下降 9.3%，达到 4940 万台，而台式机则面临 19.3% 的较大下降，至 1260 万台。

▲ 图源 Canalys，下同

该机构首席分析师 Ishan Dutt 指出，“PC 市场在经历了一段困难时期后显示出反弹的早期迹象。预计 2023 年第二季度的年度出货量将下降，但有迹象表明，影响该行业的许多问题开始缓解。虽然全球宏观经济形势仍然困难，但主要行业参与者都指出，最终用户激活率一直高于销售出货量。随着情况的改善，我们预计企业将把休眠的支出重新分配给 IT 升级。”

研究分析师 Kieren Jessop 声称，积极的市场信号表明 PC 行业将在 2023 年进一步改善，且第二季度的库存水平进一步下降。然而，2023 年 PC 全年出货量仍将低于去年，因为消费者在规划自己的消费时，往往将 PC 支出置于其他类别之后。

IT之家从上述表格中注意到，数据显示在 2023 年第二季度，联想继续领跑全球 PC 市场，出货量同比下滑 18%。排名第二的惠普却展现出一番不同的景象，跌幅仅有 0.4%，这得益于 Chromebook 在美国销量增长。与此同时，苹果呈现出逆势上扬的姿态，分析称原因有两点：新款 15 英寸 MacBook Air 出货，以及去年面临供应链中断的局面。

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