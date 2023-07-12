完美世界：上半年净利润同比预降 64.83%-68.35%，《幻塔》手游流水下滑

IT之家 7 月 12 日消息，完美世界今日发布 2023 年半年度业绩预告，预计实现归母净利润 3.6-4.0 亿元，比上年同期下降 64.83%-68.35%。

▲ 图源 深交所官网

预告显示，上半年完美世界非经常性损益预计约 8000 万元，上年同期公司非经常性损益为 46693 万元。非经常性损益同比大幅下降，主要系公司于上年同期确认游戏业务海外子公司股权处置收益。

完美世界公司业绩主要由游戏业务、影视业务、总部支出等构成。游戏业务方面，报告期内公司游戏业务扣除非经常性损益后的净利润预计为 4.1-4.5 亿元，同比下降 39.5%-44.88%。

完美世界表示，《幻塔》手游于 2021 年 12 月 16 日国内公测，2022 年上半年该款游戏流水处于产品上线初期的高位，产生了较高的业绩贡献。目前，《幻塔》手游已经进入成熟稳定期，通过持续的内容更新、营销优化等方式延续长线生命力。但受生命周期影响，《幻塔》手游流水较上线初期的高点自然下滑，相应业绩贡献较 2022 年上半年同比下降。

此外，报告期内由完美世界参股企业研发、完美世界发行的《天龙八部 2：飞龙战天》正式公测。新游戏在上线初期集中进行市场推广，费用全部计入当期；玩家在游戏过程中逐步充值，且充值在玩家生命周期内分期确认为收入，部分充值递延计入未来期间。因此，该款游戏的业绩贡献在本报告期内尚未体现，将在后期逐步释放。

在产品储备上，完美世界有多款在研新游蓄势待发。上半年，创新品类游戏产品《一拳超人：世界》《百万亚瑟王》《女神异闻录：夜幕魅影》及端游产品《Perfect New World》已陆续对外测试，玩家反馈良好；端游产品《诛仙世界》及经典品类多端产品《神魔大陆 2》《诛仙 2》《代号：新世界》等游戏正在积极研发过程中，基于国产科幻动画大作《灵笼》IP 研发的多人开放世界项目、基于自主原创 IP 研发的开放世界项目也在稳步推进中。上述多款在研游戏将于近期开启新一轮测试。

IT之家此前报道，完美世界近日宣布开放世界游戏《幻塔》将于 8 月 8 日登陆 PS4 / PS5 平台，付费模式为游戏本体免费 + 道具收费。

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