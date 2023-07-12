【IT之家开箱】荣耀 Magic V2“雅黑色”图赏：闭合厚度 9.9mm，折叠屏进入“毫米时代”

7 月 12 日，荣耀全场景新品发布会，全新一代荣耀折叠屏手机 —— 荣耀 Magic V2 正式发布。

这是全球首款闭合态厚度不超过 1CM 的折叠旗舰，是全球首款采用钛合金铰链的折叠旗舰，也是全球首款双屏均支持零风险调光护眼的折叠旗舰。

IT之家拿到了这款产品，现在为大家带来开箱图赏。

荣耀 Magic V2 延续了荣耀折叠屏手机的家族式“豪华”包装，纯黑色和金色的文字搭配，看着都显得商务，高级。

包装配件方面，包括 66W 充电器、数据线、取卡针、折叠设计的入门指南，以及价值 800 元的新机权益卡片和碳纤维纹理带金属支架的单边保护壳。

和上一代荣耀 Magic Vs 相比，荣耀 Magic V2 再度“大幅瘦身”。

以IT之家拿到的素皮版本（雅黑色）为例，在折叠状态下厚度仅为 9.9mm，展开薄至 4.7mm，这是全球最薄的折叠旗舰手机。

而在重量方面，荣耀 Magic V2 素皮版本也仅重 231 克，几乎和直板旗舰持平。

配色和工艺方面，荣耀 Magic V2 提供了雅黑色（PU）、绒黑色（玻璃）、绒紫色 （玻璃）、云霞金（玻璃）四款可选。

荣耀 Magic V2 也是全球首款采用钛合金铰链的折叠旗舰，采用了荣耀 0 齿轮结构和悬浮水滴结构。且全球首款通过瑞士 SGS 高可靠折叠品质金标认证的手机，支持 40 万次折叠无忧。

屏幕上，荣耀 Magic V2 搭载了第二代纳米微晶玻璃，官方表示耐摔性提升 10 倍，混凝土粗糙路面抗跌能力提升。

护眼方面，荣耀 Magic V2 也是首款双屏均支持 3840Hz 超高频 PWM 调光的手机，通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证，峰值亮度高达 2500nit，内外双屏均支持 120Hz LTPO。

外屏为 6.43 英寸，20:9 比例，2376x1060 像素分辨率，内屏尺寸为 7.92 英寸，9.8:9 显示比例，2156x2344 分辨率，内外屏均支持真 10.7 亿色，DCI-P3 广色域。

体验方面，荣耀 Magic V2 内外双屏还均支持手写笔，支持超动态臻彩显示，带来逼真的 HDR 图片和视频视觉体验。

核心配置方面，荣耀 Magic V2 搭载了第二代骁龙 8 领先版处理器。其中 X3 大核处理器的频率由 3.19GHz 提升至 3.36GHz，效能进一步加强，同时搭载了自研射频增强芯片。

存储方面，提供了 16G+256G、16G+512G、16G+1T（至臻版）三个版本。

荣耀 Magic V2 系列同样支持荣耀自研 OS Turbo X 和 GPU Turbo X 两项系统优化技术，支持独立安全存储芯片 + 双 TEE 安全系统。

荣耀 Magic V2 基于 MagicOS 7.2 系统，带来了智慧隐私通话、平行空间、荣耀文档、荣耀笔记等功能的支持。交互方面，荣耀 Magic V2 带来了悬停支持，适配更多样化的使用体验。

影像部分，荣耀 Magic V2 搭载了全焦段计算摄影，包括 5000 万像素广角摄像头、2000 万像素长焦摄像头和 5000 万像素超广角摄像头。支持鹰眼全天候快速抓拍能力。两颗前置镜头均为 1600 万像素广角摄像头。

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