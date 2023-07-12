【IT之家开箱】荣耀 MagicPad 13 平板图赏：更大更护眼的旗舰巨屏

荣耀今日发布了旗下首款 13 英寸大屏平板电脑 MagicPad 13。这是旗下首款被冠以 Magic 抬头的平板电脑，意义非比寻常。而这台平板电脑也是堆料满满，并搭载了不少黑科技。IT之家已经收到了 MagicPad 13 月色配色，并为大家带来开箱图赏。

荣耀平板 MagicPad 13 平板是一台 13 英寸的巨屏平板，但厚度相当薄，金属版本仅 6.49mm 薄，PU 皮版本仅 6.84mm 薄。

它的重量也并不重，金属版本仅 660g，PU 皮版本仅 673g。轻盈的重量使它握持手感舒适，横握竖握都不容易疲劳。

MagicPad 13 的正面是一块 2880*1840 分辨率，144Hz 刷新率的 13 英寸 LCD 大屏，边框极窄，屏占比超过 90%，观感非常浩瀚。同价位目前还没有如此大屏的竞品。

MagicPad 13 的背面采用简约大气的设计风格，月色配色干净美观，HONOR LOGO 横置于中间。

背面下方有 IMAX ENHANCED 的 LOGO，说明 MagicPad 13 的影音体验是经过 IMAX 官方认证的出色水准，下方还有三个金属触点，可以磁吸连接键盘。

背部的摄像头部分采用了一个双环的设计，颇具设计感。

除了平板本体外，发布会上还发布了 Magic-Pencil 3 手写笔，外观设计兼备“一体感”与“精致度”，钛银色感召未来科技之美。

Magic-Pencil 3 手写笔可以通过磁吸方式固定在平板右上角，实现充电和蓝牙配对功能。

除了手写笔以外，还发布了配套的 MagicPad 13 智能触控键盘。当合上时，这是一个手感舒适的轻薄皮套。

展开后，它支持 110°~160° 任意角度支撑调节。便于从多个角度使用平板。

按键键程很长，手感接近轻薄本。下方还配备了触控板，可以轻松控制光标或使用多指手势。

键盘与手写笔一同协作，可实现全局套索，跨应用取色，高清 HDR 视频剪辑等功能，也可实现全局快速批注记录，获得媲美轻薄本的文字办公生产力。

以上就是IT之家为大家带来的 MagicPad 13 开箱图赏了，IT之家也为大家制作了详细的体验视频，欢迎前去观看。

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