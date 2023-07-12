荣耀智慧屏 5 发布：支持 48Hz-144Hz 可变刷新率，首销价 3699 元起

IT之家 7 月 12 日消息，在今晚的荣耀 Magic V2 暨全场景新品发布会上，荣耀还发布了全新的荣耀智慧屏 5，一起来看一下。

荣耀智慧屏 5 屏幕采用 4K 超清大屏，具备 10.7 亿色高色深，具有 DCI-P3 影院级的广色域、△ E≈2 的高色准能力以及超过 98% 的超高屏占比，支持 4K HDR10 高动态范围解码。同时应用了最新的 AI-PQ 画质增强技术和 AI-SR 超分辨率技术，有效提升画质。

官方称，荣耀智慧屏 5 还是一块具备电竞素质的专业大屏，拥有专属游戏模式，拥有丰富接口的同时还支持从 48Hz-144Hz 的全程 VRR 可变刷新率，同时还支持 240Hz 疾速高刷模式，毫秒级低延时。

荣耀智慧屏 5 搭载了 4K 旗舰芯片 MT9653，是首款通过腾讯 START 云游戏最高级别四星认证的智慧屏。

IT之家注意到，荣耀智慧屏 5 也是首款搭载 MagicOS 的智慧屏产品，拥有通话共享、应用接续、精彩回录、投屏分屏等功能，同时荣耀智慧屏 5 还配备了一颗强大的 5000 万 AI 超广角摄像头，支持体感健身、体感游戏。

值得一提的是，荣耀智慧屏 5 仍然开关机无广告。

荣耀智慧屏 5 65英寸建议零售价 3999 元，首销尊享价 3699 元，75 英寸版建议零售价 5299 元，首销尊享价 4899 元，7 月 12 日 21:30 开启预售，7 月 20 日 10:08 开售。

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