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苹果和索尼为 PS4 / PS5 用户提供 Apple TV + 免费试用，最长 6 个月

2023/7/12 21:43:31 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 12 日消息，苹果公司的视频流媒体服务 Apple TV + 提供了许多独家的电视剧、电影和纪录片，现在 PS4 和 PS5 的用户有机会免费体验这项服务。

据 Push Square 报道，苹果和索尼正在合作，为 PS5 的用户提供六个月的 Apple TV + 免费试用期，而 PS4 的用户则可以享受三个月的免费试用期。这并不是索尼第一次为 PlayStation 的用户提供 Apple TV + 的免费试用，但这是其一年多以来首次推出这样的优惠。

要想领取这项优惠，需要按照以下步骤操作：

  • 在 PS5 主机的搜索栏中找到 Apple TV 应用，或者在媒体主页中找到“所有应用”并选择 Apple TV 应用。

  • 下载并打开 Apple TV 应用，并按照屏幕上的指示进行操作。

  • 使用你的 Apple ID 登录，如果还没有就创建一个。

  • 享受你的 Apple TV + 延长试用期。

IT之家注意到，这些优惠只适用于新的 Apple TV + 订阅者，并且只能在 7 月 31 日之前领取。

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关键词：Apple TV+PS4PS5

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