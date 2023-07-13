苹果推送 iOS / iPadOS 17 首个公测版

IT之家 7 月 13 日消息，苹果今天向 iPhone、iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 17 首个公测版本，邀请全球的用户测试新版本。

苹果已经面向开发者发布了 3 个 Beta 版本（IT之家注：苹果昨天重发了 Beta 3 更新），而本次推出的公测版和 Beta 3 内容相同。

注册的开发人员可以通过打开“设置”应用程序，转到“软件更新”部分，点击“测试版更新”选项，然后打开 iOS 开发人员测试版来选择进入测试版。请注意，需要与开发者账户关联的 Apple ID 才能下载和安装测试版。

iOS / iPadOS 17 Beta 3 主要新内容如下：

删除照片：

苹果调整了 Recently Deleted 界面，将独立的“删除”和“恢复”按钮整合到“...”按钮下，需要点击之后才能调用。

在未选中图片的情况下点击“...”按钮，会出现“删除全部”和“恢复全部”的选项；在选中照片的情况下点击“...”按钮，除了删除和恢复两个选项之外，还有“另存为视频”的选项。

Mental Wellbeing：

苹果优化了 Health 应用中的 Mental Wellbeing 设计，精简了外观并引入新的配色方案，更改了不同情绪的颜色，且能根据情绪匹配不同的按钮颜色和背景。

非常不愉快是浅紫色、极其不愉快是红色、有轻微不愉快是蓝色、当前情绪平和是蓝绿色、稍微开心是亮绿色、比较愉快的是黄色、非常愉快是橙色。

还有一个选项可以打开提醒，以按计划记录心情。

Apple Music Song Credits

在 Apple Music 应用程序中，现在有一个选项可以通过点击正在播放、搜索或播放列表中的歌曲旁边的三点图标来查看歌曲制作人员名单。

片尾字幕展示了所有表演艺术家、作曲艺术家以及参与制作和工程的人员。

此部分还包含查看完整歌词的选项，该选项已从标准下拉菜单中删除，此外它还提供有关无损或杜比全景声等可用音频质量信息。

Home 应用

Home 应用引入全新的启动屏幕，让用户了解 Home 的新增功能。新版支持更丰富的颜色，界面底部有预选选项，可用于快速更改颜色。当访问特定灯光时，颜色选项也会显示在控制中心中。

第三个测试版中的 Home 应用程序现在还支持活动历史记录，可以关闭或启用上个月的活动历史记录。活动历史记录显示智能锁、车库门和家庭安全系统的活动事件。

此外根据 @10GbE 分享的内容，iOS 17 Beta 3 还有以下新功能、新特性：

密码

新增最近删除，删除的密码和通行密钥将在此处保留 30 天，之后将永久删除。

实时语音

连按三次侧边按钮显示“实时语音”，输入后点发送会语音朗读，对语言障碍用户极其友好。

不过多次测试被键盘遮挡，拼音输入文字会朗读字母（如：早上好 ，会读：z 早上好）

修复 bug

过曝

未修复 bug

键盘遮挡输入框

兼容性 bug

QQ 闪退（内测版仍闪退）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。