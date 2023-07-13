苹果发布 Safari 浏览器技术预览版 174 更新

IT之家 7 月 13 日消息，苹果今天发布了 Safari 浏览器技术预览版新版本，最新版本号升至 174，主要修复了存在于 CSS、CSS Container Queries、布局、JavaScript、媒体、弹出框、辅助功能、SVG 和 Web API 中的错误，并改进其性能。

Safari 技术预览版 174 正在测试多项新功能、新特定，待测试稳定且成熟之后，将整合到 macOS Sonoma 中的 Safari 17 稳定版中。

Safari 17 新版浏览器支持多账号功能，方便用户独立访问历史、收藏夹、网页应用和隐私浏览等。

Safari 技术预览版 174 浏览器进一步增强了 Feature Flags 功能，该功能上线后将取代开发菜单的实验功能部分。

它允许用户搜索特定功能。Feature Flags 有“稳定”、“可测试”、“预览”或“开发人员”等状态，现在可以按主题组织。

当前的“Safari 技术预览”版本基于 Safari 16 更新构建，包括对 macOS 13 Ventura 中的功能支持，例如实况文本、通行密钥、Web 扩展改进等。

当前的 Safari 技术预览版是 16.4 版本，与运行 macOS 13 Ventura 和 macOS 12 Monterey 的设备兼容。但它不再适用于 macOS Big Sur。

已经下载了该浏览器的用户都可以通过系统设置中的软件更新机制，将“Safari 技术预览”更新至最新版本。IT之家在此附上 Safari Technology Preview 174 完整发行说明。

下载地址：https://developer.apple.com/safari/resources/

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