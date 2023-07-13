一加 12 渲染图出炉：升级潜望式长焦镜头，前置居中打孔屏

IT之家 7 月 13 日消息，@OnLeaks 与 Smartprix 现放出了下一代一加旗舰手机 ——OnePlus 12 的渲染图。据称，这些渲染图是根据测试原型机的真实图片制作的。

据介绍，这款新机将采用 6.7 英寸 QHD+ 分辨率 120Hz 刷新率的 OLED 屏，支持高频 PWM 调光，搭载高通骁龙 8 Gen 3、Adreno 750 GPU、LPDDR5x 内存以及 UFS 4.0 存储。

其他方面，该机运行安卓 14 系统，后置采用 50MP 的 IMX9xx 传感器 +50MP 超广角镜头 +64MP OV64B 潜望式长焦镜头，前置 32MP 镜头，还有 5000mAh 电池、150W 有线快充以及 50W 无线快充。

根据渲染图来看，这款新旗舰依然将推出黑色的砂岩饰面版本，与上一代机型的主要区别在于采用了方形镜头模组，无缝融入侧框，而且还从传统长焦镜头升级为潜望式长焦镜头，也就是镜头模组下半部分的黑色条带。

此外，新机正面也进行了显著的升级。相比于一加 11，这款新机的边框更窄，而且前置镜头打孔的位置已从左上角移到中央。

该机依然采用曲面设计，左侧是音量键，右边是电源按钮，底部则是 USB Type-C 接口、主扬声器格栅和 SIM 卡槽。

高通已经确认会在今年 10 月推出新一代骁龙旗舰 SoC，考虑到一加 11 发布于于今年 1 月份，预计一加 12 手机应该会在今年年底或明年年初亮相，届时IT之家也将为大家带来更多报道，敬请期待。

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