网页版 GitHub 公测 Passkey，迈入无密码验证阶段

IT之家 7 月 13 日消息，GitHub 今天发布新闻稿，宣布 GitHub.com 网站开始公测 Passkey，迈入无密码身份验证阶段。

GitHub 表示升级之后，用户现有的密码登录和 2FA 登录方式将替换为更无缝的 Passkey 方案。

GitHub.com 会验证包括指纹、面部等生物信息，提供更安全的信息保护。

要开始在您的 GitHub 帐户上使用 Passkey，您需要转到“设置”侧边栏并查找“功能预览”选项卡。在那里，您应该看到一个“启用 Passkey”的选项。

根据 GitHub 的说法，密钥允许跨设备身份验证，例如，您可以在台式计算机上登录并在手机上验证您的登录。

IT之家注：Passkey 是一种数字凭证，用作网站或应用程序的身份验证方法。密钥标准是一种无密码身份验证，由万维网联合会和 FIDO 联盟推广。它们通常由操作系统或 Web 浏览器存储，并使用云在来自同一生态系统的设备之间同步，但是它们也可以限于单个设备，例如物理安全密钥。与传统的身份验证方法相比，密码密钥被设计为更方便且更抗钓鱼。

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