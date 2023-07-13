极星 Polestar 5 最新官图发布，定位中大型 4 门 GT 轿跑车

IT之家 7 月 13 日消息，极星官方公布了旗下全新 Polestar 5 车型的官图。这款车型定位中大型纯电动 4 门 GT 轿跑，与保时捷 Taycan 属于同级产品。

据介绍，这款新车将在 7 月 13 日至 16 日开幕的 2023 古德伍德速度节上亮相，而且 Polestar 3、Polestar 2 BST edition 230 限量版、2024 款 Polestar 2、Polestar 6 也将一同亮相。

继 6 月份交付强劲（同比增长 73%）之后，Polestar 第二季度实现了有史以来最好的成绩，交付了约 15800 辆汽车，与去年同期相比增长了 36%。

IT之家查询获悉，Polestar 前 6 个月的全球交付量创历史新高，约为 27900 辆，官方预计到 2023 年将交付 60000-70000 辆汽车。

这款车型基于极星 Precept 概念车开发和演变而来，采用全新的设计风格，并计划于 2024 年上市。

极星研发团队表示，Polestar 5 拥有小批量性能车的优异表现，并应用了最新的前瞻工程技术，让轻量化、高强度的跑车底盘技术得以大规模量产。

极星全球 CEO 托马斯・英格拉特先生表示：“Polestar 5 是一款重新定义极星品牌的车型，其先锋的设计和先进的工程技术为极星的未来奠定了基调。”

这款车型将会采用极星家族的最新设计理念打造，拥有非常前卫的设计，前脸部分的“L”型头灯和前格栅设计将会成为最新的家族脸谱，具有更强的品牌辨识度。

此外，这款车型还将采用隐藏式门把手，车内预计还会拥有流媒体后视镜。

依托的全铝粘接平台，极星 5 将拥有更加轻量化、高刚度、高性能、环保的产品特点，预计它的白车身重量将低于市场上的更小级别轿车。

动力方面，Polestar 5 采用了全新的纯电动力系统，基于 800 伏电气架构打造，将拥有更高的充电功率，更短的充电时间，同时还会搭载双电机四驱系统。

尽管其动力系统的开发仍在进行中，但 Polestar 已确认其输出目标是 874 马力，预计功率可以达到 650 千瓦，峰值扭矩 900 牛・米。

Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 将这款将于 2024 年上市的四门豪华旅行车描述为“公司定义项目”。

“其先进的设计和先进的工程为 Polestar 的未来定下了基调，”Ingelath 说道。“我们拥有优秀的人才，使我们能够创造出真正标志性的电动汽车。”

说到此次发布会， Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 表示： “古德伍德是我们最喜欢的地方，可以在狂热的环境中展示我们的汽车。”

“今年，我们很高兴能在山上展示 Polestar 5。我们的英国研发团队在开发这款汽车方面做得非常出色，我们很自豪能够强调他们在早期阶段的辛勤工作。”

预计 Polestar 5 的完整量产规格要到明年年底才会发布，但 Polestar 已经确认其旗舰轿车将从一家新的研发基地在沃里克郡开发的全新平台上获得“超级跑车”级别的车身刚度。

根据今年早些时候与 Autocar 的访谈，Polestar 5 是第一款在英国开发的 Polestar 汽车，也是第一款“由 Polestar 设计并开发”的汽车，而不是源于沃尔沃的基础车型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。