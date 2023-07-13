CHERRY 推出机械键盘体验套件，内含 23 种轴体

IT之家 7 月 13 日消息，据 TechPowerUp 消息，CHERRY 现已推出全新 MX Experience Box 轴体体验盒，可帮用户尝试各种类型轴体并找出最适合自己的类型。此外，CHERRY 还推出了特殊的 CHERRY MX Switch Kit 版，其中共有 23 个轴体。

据介绍，MX Experience Box 提供了 CHERRY 整个全尺寸轴体产品组合，包含十种不同的型号：MX RGB 红轴、MX RGB 速度银轴、MX RGB 静音红轴、MX RGB 黑轴、MX RGB 茶轴、MX RGB 玉轴、MX RGB 灰轴、MX RGB 青轴、MX RGB 绿轴和 MX 墨轴。

MX Switch Kit 套件包含 23 个单一类型的轴体，包括 MX RGB 红轴、MX RGB 青轴、MX RGB 茶轴、MX RGB 黑轴、MX RGB 速度银轴、MX RGB 静音红轴等。

价格方面，MX Experience Box 体验盒售价 9.99 欧元（IT之家备注：当前约 79 元人民币）。MX Switch Kit 根据型号的不同，售价分别为 14.99 欧元（当前约 119 元人民币）和 19.99 欧元（当前约 159 元人民币）。

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