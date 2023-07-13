Netflix 叙事冒险游戏《狼奔豕突 2：消失的信号》现已登陆 PC、PS、任天堂 Switch 平台

IT之家 7 月 13 日消息，Night School Studio 开发，Netflix 发行的叙事冒险游戏《狼奔豕突 2：消失的信号》今日正式发售，现已登陆 PS5、PS4、Steam、Netflix、任天堂 Switch 平台。

截至IT之家发稿，这款游戏在 Steam 国区为 75 折 57 元，好评率 92%。硬件需求方面，本作最低要求 i5-4570T、8GB 内存、GTX 650 / HD 7750 显卡，推荐 i5-4670K、 GTX 750/ R9 270X 或更高配置。

这是一款为单人单机类作品，是此前广受好评的叙事冒险游戏《狼奔豕突 OXENFREE》的烧脑续作，支持简繁中文，官方现放出上市宣传片。

关于这款游戏

电视自己打开和关闭。飞机雷达失灵。无线电中只有杂音。在沿海小镇卡梅拉，非自然的电磁波突然开始对电气和无线电设备造成干扰。莱莉不情愿地回到家乡去调查这个谜团，但她发现的东西远远超出了预想。

《OXENFREE II: Lost Signals》是 Night School Studio 广受好评的叙事冒险游戏《OXENFREE》的烧脑续作。将其作为独立的游戏来探索，或结合原作深入了解 — 你可自行决定。进行游戏时，你将通过自己的选择来影响每一步。无论你选择如何处理眼前的超自然事件，你的决定都将永远改变未来。

选择很重要

通过你的对话和对白选择塑造一切。与高中时的老熟人建立深厚的友谊，或者无视需要帮助的迷路渔民。你的选择会影响莱莉的人物形象、你的人际关系以及每一步中可用的故事选项。

随处开启对话

使用全新的对讲机对话系统与联系人聊天，并发现有关卡梅拉之谜的有用见解。询问信息、与当地人联系，或完全忽略他们。你的对话由你决定，并将影响故事的发展。

阻止月理教

五年前，在附近的爱德华兹岛，一些青少年无意中打开了一个传送门，在不同的现实和时间线之间造成了裂痕。现在，一个名为“月理教”的神秘邪教组织的成员正试图打开一个新的传送门，想要引来一些东西。他们是谁？他们想要什么？他们是想要联系鬼魂吗？

聆听无线电

幽灵般的信号在卡梅拉的频段中穿梭。使用《OXENFREE》的标志性无线电机制聆听令人毛骨悚然的声响和杂音。你将与超自然事物交流，操纵世界，并通过聆听时间裂缝 — 时空连续体中的不自然撕裂 — 来穿越到过去。

拯救一切

在《OXENFREE》中，你的未来岌岌可危；而在《OXENFREE II》中，一切的影响更为重大。探索、攀登、穿越卡梅拉美丽而危险的地貌。勇敢冒险，看看你的决定会把你带到哪里。前路险阻重重，但未来悬于一线：拯救莱莉，拯救所有人。